Consegnato a Rosaria Succurro il Premio “Urbes 2024”

È stato consegnato nel pomeriggio di oggi, a latere del Congresso Nazionale dell’ANCI, il prestigioso premio “Urbes 2024” a Rosaria Succurro nella sua qualità di Primo Cittadino di San Giovanni in Fiore.

Il riconoscimento è stato assegnato in virtù dell’impegno diretto del Sindaco nella realizzazione di iniziative innovative e sostenibili – di urbanizzazione, benessere e salute nelle città – che hanno migliorato significativamente la qualità della vita nella comunità. Rosaria Succurro ha dimostrato una leadership esemplare, affrontando con determinazione le sfide legate alla sostenibilità ambientale, inclusione sociale, rinnovamento urbano, promozione del territorio, tutela della salute, investimenti.

Con il Premio Urbes ogni anno vengono insigniti i migliori sindaci che realizzano buone pratiche per prendersi cura della propria comunità, con iniziative dal basso che promuovono azioni atte a migliorare la qualità della vita degli abitanti.

Per il 2024, 200 esperti del settore hanno segnalato una rosa di nomi, fra i quali una giuria tutta al femminile ha scelto i migliori esempi, premiando i sindaci che si sono meglio distinti per le iniziative suddette.

Fra i premiati, oltre alla Sindaca di San Giovanni in Fiore, i Primi Cittadini di Città come Verona, Monza, Tivoli, Cuneo.

“È un onore e un privilegio ricevere questo premio, che rappresenta non solo il riconoscimento del mio lavoro, ma anche quello dell’intera squadra che collabora con me ogni giorno per costruire un futuro migliore per i nostri cittadini. Questo premio è un incentivo a continuare a lavorare con passione e dedizione, ascoltando le esigenze della comunità e realizzando progetti che possano fare la differenza“, la dichiarazione del Sindaco Succurro.

Il lavoro di Rosaria Succurro è un esempio di approccio inclusivo e partecipato, che ha coinvolto i cittadini nella pianificazione e realizzazione di nuovi progetti. Un vero e proprio modello di riferimento per altre realtà, piccole e grandi, di cui andare orgogliosi.

