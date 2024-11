Il Comune di Zumpano (Cosenza) si trasforma in set per le riprese di “La Voce di Cupido”: il film sarà presto in Rai

StrettoWeb

Zumpano si trasforma in un set cinematografico e accoglie con entusiasmo le riprese del film “La Voce di Cupido”, una commedia romantica e brillante diretta da Ago Panini, cofinanziata dalla Calabria Film Commission. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Avv. Fabrizio Fabiano, e il responsabile della Polizia Municipale, Dott. Andrea Donato, hanno collaborato attivamente con la produzione per rendere il territorio una location perfetta per alcune delle scene più significative.

Il film, interpretato da un cast stellare che include Chiara Francini, Michele Rosiello e Giorgio Marchesi, narra la storia d’amore tra una camionista e un tassista NCC. La trama, leggera e coinvolgente, promette di conquistare il grande pubblico e di portare sullo schermo il fascino autentico della Calabria.

Le riprese a Zumpano si sono svolte in Contrada Padula, nei pressi dell’azienda di Autodemolizioni F.lli Laino, una cornice suggestiva che ha saputo arricchire il progetto cinematografico con autenticità e carattere. La produzione, affidata alla prestigiosa Pepito Produzioni di Roma, ha trovato nella comunità locale un supporto caloroso e concreto, dimostrando ancora una volta l’efficienza e l’ospitalità del territorio.

L’orgoglio del Sindaco

“Siamo fieri di aver ospitato le riprese di un film così rilevante, che presto sarà trasmesso sulla Rai, regalando a Zumpano una straordinaria vetrina a livello nazionale” ha dichiarato il Sindaco Fabrizio Fabiano. “Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro territorio, sottolineandone le potenzialità anche nel settore cinematografico”.

Il Sindaco ha inoltre evidenziato il fondamentale apporto delle eccellenze calabresi coinvolte: Agostino Saccà, alla guida della Pepito Produzioni, già direttore di Rai 1, il Presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, e il Maestro Pasquale Arnone. Tutti insieme hanno contribuito a fare della Calabria un set cinematografico d’eccellenza, in linea con il piano di rilancio turistico e culturale promosso dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Un lavoro di squadra

Fabiano ha voluto ringraziare personalmente tutti coloro che hanno reso possibile questa esperienza: “La sinergia tra l’amministrazione comunale, le realtà locali e la produzione è stata fondamentale. Un ringraziamento speciale va al Dott. Andrea Donato, che ha gestito con professionalità ogni aspetto legato alla logistica, e a tutti i cittadini che hanno collaborato con dedizione, dimostrando il cuore pulsante della nostra comunità.”

In arrivo sulla Rai

“La Voce di Cupido” sarà presto trasmesso in prima serata sulla Rai, portando sullo schermo non solo una storia d’amore emozionante, ma anche un tributo alle bellezze di Zumpano e al potenziale della Calabria come destinazione privilegiata per il cinema. Un’occasione unica per proiettare il territorio in una dimensione nazionale e internazionale, celebrando la cultura, la bellezza e il talento della nostra regione.

