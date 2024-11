Comiso-Dierre Basket, la presentazione del big match e dove vederlo

StrettoWeb

Sfida per isolarsi in vetta. Chi vincere volerà al primo posto in classifica. La Dierre viaggia alla volta di Comiso. I biancoblu di Coach Cotroneo, dopo un solito cinque su cinque sul campo affrontano la storica società siciliana, anch’essa protagonista di un cammino speculare.

Ricorso perso in relazione alla sfida tra Invicta e Dierre, primi punti in classifica per i nisseni, tra grandi perplessità ma poco importa: morale alto, voglia di sorprendere e competere contro la corazzata di Coach Massimo Farruggio.

Società che ha investito tanto ed ha confermato il nucleo composto dall’americano Turner, il lunghissimo Salafia ed il Capitano Iurato. Accanto a loro, dal mercato sono arrivate due punte di diamante: Hernan Sondoni, vincente di questo campionato con il Milazzo, prodotto giovanile neroarancio guidato in gioventù anche dal Coach Cotroneo e Vincenzo Provenzani, enfant prodige del basket italiano ai tempi della Stella Azzurra, passato anche dalla Viola in B Unica.

In casa Dierre, è possibile l’ingresso nel roster del giovanissimo Peppe Idone, ingaggiato dalla Don Bosco Livorno. Il gioco espresso dai biancoblu, in questo inizio di torneo è stato fulgido, dirompente e convincente.

Capitan Laganà e compagni lanciano la sfida: campionato apertissimo, strada lunga ma grandi motivazioni per fare bene. La gara verrà trasmessa a partire dalle ore 18:00, sulla pagina ufficiale dell’Olympia Comiso su Facebook. Arbitrano i signor Alvin Perrone di Catania e Federico Catalano di Pedara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.