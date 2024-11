Civita, il Comune si colora di blu per la Giornata Mondiale del Diabete | FOTO

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra oggi, 14 novembre, il Palazzo Comunale di Civita, già da ieri sera, si è illuminato di blu. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, in adesione alla campagna globale per la sensibilizzazione e la diffusione di informazioni su questa patologia, lanciata nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

La Giornata Mondiale del Diabete rappresenta un’importante opportunità per far luce su una malattia in crescente diffusione. È stata istituita il 14 novembre per commemorare il compleanno di Frederick Banting, uno dei pionieri nella ricerca sul diabete e co-scopritore dell’insulina, per il quale fu conferito il Premio Nobel. In Italia, l’organizzazione di questa giornata è affidata, da diversi anni, all’Associazione Italiana Diabetici.

“La nostra iniziativa è un grande evento di sensibilizzazione e informazione su una patologia che, purtroppo, si sta trasformando in una vera e propria epidemia globale“, spiegano gli organizzatori. “In Italia, si stima che circa 4 milioni di persone siano affette da diabete conclamato, mentre un milione di individui ignora di averlo, e un milione e mezzo è in pre-diabete. La promozione della consapevolezza e della conoscenza su queste tematiche è quindi cruciale. Il diabete – spiegano, altresì, gli organizzatori – va oltre i semplici valori glicemici: si tratta di una condizione complessa che richiede attenzione e cura costante. La diagnosi precoce e una corretta gestione della malattia possono avere un impatto significativo sulla vita quotidiana delle persone colpite“. Dal 14 novembre 1991, questa data è stata ufficialmente riconosciuta, e dal 20 dicembre 2006 è stata proclamata come ‘United Nations Day’ dalle Nazioni Unite.

“In questo contesto, – ha dichiarato il sindaco, Alessandro Tocci – l’illuminazione blu del Palazzo Comunale vuole essere un simbolo di impegno nella lotta contro il diabete e, soprattutto, un invito a tutti a contribuire alla sensibilizzazione e alla prevenzione“.

