Cittanova, si è conclusa con successo la III edizione del Premio Nazionale “Lea Garofalo”

“Si è conclusa positivamente la III Edizione del Premio Nazionale Lea Garofalo a Cittanova (RC) dove gli studenti del Polo Liceale “Guerrisi-Gerace” sono stati parte attiva delle ‘Quattro Gaiornate’ dedicate interamente alla fimmina calabrese massacrata a Milano il 24 novembre 2009. Dopo 15 anni dall’orrendo omicidio di ‘ndrangheta, è ancora viva la memoria per una Donna che ha dimostrato che è possibile contrastare e sconfiggere le schifose organizzazioni criminali, come la maledetta ‘ndrangheta calabrese”. Così in una nota l’organizzazione dell’evento.

“Sono stati giorni intensi con la presenza di diversi ‘Testimoni’ (si allega l’elenco dei nominativi dei premiati con le motivazioni), in cui tante storie sono state approfondite grazie all’impegno dei ragazzi e di tutti i soci dell’associazione Dioghenes APS. Per queste ragioni vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione: non possiamo non citare la madrina del premio On. Angela Napoli e la sorella di Lea Garofalo, Marisa Garofalo”.

“Su un territorio difficile non è mancato l’apporto dell’istituzione scolastica rappresentata dalla dirigente Clelia Bruzzì, dall’amministrazione comunale di Cittanova e dalla Scuola di Recitazione della Calabria. Vogliamo, inoltre, ringraziare l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, che ha offerto la possibilità agli studenti di poter confrontarsi su tematiche fondamentali per questo Paese. Nello stesso tempo siamo grati alla Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Cittanova per la presenza costante a tutte le giornate, insieme ai rappresentanti della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera”.

“Per quanto riguarda i Testimoni vogliamo ribadire l’importanza della memoria che è stata rinnovata grazie alla testimonianza diretta di: Simona Dalla Chiesa, Stefano Mormile, Vincenzo Chindamo, Giuseppe Tarantino, Patrizia Rodi Morabito, Giovanni Impastato, Maurizio Caprino, Don Fortunato Di Noto, Nicoletta Polifroni, Marisa Manzini, Filippo Giovinazzo, Nino Melito Petrosino, Armando D’Alterio, Sonia Alfano e Andrea Rispoli”.

“Gli studenti hanno avuto anche l’occasione di ascoltare le parole del sostituto procuratore presso la Procura Nazionale Antimafia Nino Di Matteo, il quale ha invitato i giovani a continuare a resistere e a lottare per ricominciare a sentire il “fresco profumo di libertà”. Alla fine degli eventi è stato estratto il BIGLIETTO vincente della lotteria. L’opera donata dal maestro Luciano Tigani è stata vinta da Stefania Violi con il numero 1327. L’estrazione si è svolta pubblicamente presso l’aula magna Polo Liceale “Guerrisi-Gerace”.

