Al Circolo Reggio Sud la proiezione del docufilm “Remigranza – Storie di Borgata Giardini”

Dopo il successo di pubblico alla prima al Cine Teatro Metropolitano, il docufilm “Remigranza – Storie di Borgata Giardini” verrà proiettato venerdì 22 Novembre alle ore 18:00 al Circolo Reggio Sud, in via sbarre inferiori 84. Prodotto da MuStruMu, il Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria, con la regia di Santa Spanò, racconta la straordinaria storia di un quartiere e delle sue famiglie, attraverso il racconto corale dei suoi abitanti. Un viaggio di ritorno al luogo d’origine, alle proprie radici, ma soprattutto ad una socialità, a dei legami che sembrano essere andati perduti.

Pensato da Demetrio Spagna e realizzato insieme a Santa Spanò che lo ha diretto, il docufilm costituisce un documento di uno dei quartieri reggini realizzato per i lavoratori delle Ferrovie negli anni 1925-1930, case basse, antisismiche, unifamiliari ad un piano con giardino, dove i protagonisti hanno vissuto un’infanzia sicura e felice.

“La storia, la bellezza e le peculiarità di un angolo prezioso del nostro territorio –le parole della regista Santa Spanò – Il docufilm offre uno sguardo sincero sulla vita di quartiere, Borgata Giardini, e sui sentimenti che le bambine e i bambini che lì sono cresciuti si portano ancora dentro. Un rione che custodiva in sé l’idea di futuro, come raccontano loro stessi. Un progetto iniziato nel 2022 con una festa, Remigranza, per ritornare al luogo d’infanzia, pensato per ospitare la vita, fatto per la gente, per i bambini e i loro sogni, per gli anziani, per i giovani. Il privato non si fermava sulla soglia di casa, la superava diventando bene comune”.

Per avere una città sostenibile e accessibile occorre rileggere il quartiere come patrimonio e valorizzare tutto ciò che caratterizza il territorio, mettendo in dialogo con gli abitanti prodotti e risorse. Un concetto che conosce bene il Museo dello Strumento Musicale, MuStruMu, che ha prodotto il documentario, fondato nel 1996. Nonostante il suo grande valore culturale continua ad essere un cantiere incompiuto all’interno del più ampio progetto del Waterfront di Reggio Calabria che avrebbe dovuto inglobare i lavori di riammodernamento del Museo stesso. Un’altra occasione di futuro mancata che la narrazione di questo docufilm vorrebbe rilanciare.

Alla realizzazione di Remigranza-Storie di Borgata Giardini, con montaggio di Pino Laface e musiche originali composte da Demetrio Spagna, hanno collaborato per le riprese video Marco Costantino, Ken Curatola, Giancarlo De Angelis, Gianluca Del Gaiso, Pino Laface e Luigi Palamara.

