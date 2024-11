Il “Circo di Pinocchio” arriva a Cosenza: altra tappa calabrese dopo Reggio

StrettoWeb

Un Pinocchio come non l’avete visto mai. Al teatro “Rendano” di Cosenza, domenica 24 Novembre, la magia e l’incanto del “Circo di Pinocchio”, live organizzato dalla Savio Production, per la regia di Daniela Bruschetta. Due imperdibili spettacoli (in programma alle ore 16 e alle ore 18,30) dove acrobati professionisti, interpreti e circensi eccellenti, saranno i protagonisti di vere e proprie performance che lasceranno grandi e bambini senza fiato. Dopo essere andato in scena a Reggio nello scorso weekend, lo spettacolo passa in un’altra città calabrese.

Il circo del team Savio, acrobati da 5 generazioni con Emidio, Gemma, Giada e Fiorenzo, non prevede l’utilizzo di animali, con l’unica eccezione del cagnolino Jack, membro del nucleo familiare a tutti gli effetti. In questa originale visione di Pinocchio, la storia si arricchisce di nuovi insegnamenti, punti di vista, fungendo da parabola della modernità con il linguaggio e la consapevolezza del presente.

Le parole dell’organizzatore

“La favola di Pinocchio è un capolavoro intramontabile e ci fa capire che, dentro ognuno di noi, in fondo, si nasconde un piccolo birbante dal cuore d’oro – afferma l’organizzatore e acrobata Emidio – Trascorreremo insieme ad adulti, giovani, bambini, famiglie qualche ora di puro divertimento, grazie ad uno spettacolo davvero emozionante con i miei tre figli e mia moglie in regia”.

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 3493971607, 0984795699 o inviare un messaggio whatsapp 3762025447. Prevendita anche on-line su www.inprimafila.net.

