Cinema a Cosenza: proiezione del film “Covid” di Tonino Principe | INFO

Ritorna a La Base, in via Macallè 17 a Cosenza, il cinema di Tonino Principe. Dopo la rassegna dello scorso anno il “Cinema del rispetto”, stavolta tocca ad un docufilm in tre parti dedicato alla città e a come ha vissuto la delicata fase della pandemia. Il film di Tonino Principe “Covid 19 – Dal 26 aprile 2020 al 4 novembre 2021”, che racchiude numerose interviste, viene diviso in tre parti (a cui seguirà dibattito con l’autore e socialità a cura de La Base). Si inizia giovedì 7 novembre, alle ore 17.30, con la prima parte che vede protagonisti Berto Caruso, Francesco Tullo, Armando Algieri, Luigi Gallo, Manlio Luise, Franco Petramala, Francesco Grandinetti, Salvatore De Luca, Enzo Cozza, Anna Cozza, Rodolfo Ambrosio, Giuseppe Caristia, Giampiero De Maria, Aldo Perfetti, Michele Chiodo, Lucia Morello, Myriam Peluso e Antonio Catanese.

L’appuntamento di giovedì 14 novembre, alle 17.30, vedrà proiettate le interviste di Danilo Barberio, Marcello Arnone, Ernando Lorenzo Iorio, Alex Spadafora, Antonio Armentano, Domenico Fausto Stranieri, Stanislao Giacomantonio, Ugo Caruso, Luigi Guido, Maria Rosa Vuono, Pino Sassàno e Antonio Crispino.

Si chiude giovedì 21, sempre alle 17.30, dove si potranno ascoltare le testimonianze di Achille Micci, Battista Iacino (detto Pino), Sergio Scarpelli, Santo Acri, Giannino Dodaro, Giorgio Clemente, Antonio Naccarato, Luigi Sposato, Salvatore Dionesalvi, Marcello Tosti, Gianpaolo Chetry, Giovanna Baratta, Giuseppe Reda, Antonio Di Salvo, Salvatore Celestre, Santi Trimboli, Massimo Capicotto, Carlo Cerchiara, William Gatto, Leon Vulpitta “Pantarei” e Franco Berardi.

