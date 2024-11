Centenario Liceo “da Vinci”, tutto pronto per la cerimonia ufficiale dei festeggiamenti

StrettoWeb

Mancano pochi giorni all’avvio delle celebrazioni per il Centenario del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”. “L’iniziativa – spiega la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Borrello – intende onorare la storia dell’istituto e il contributo che la scuola ha dato, nel corso degli anni, all’educazione, alla cultura e alla formazione di generazioni di studenti. L’impegno è quello di ospitare studiosi, ricercatori, ex docenti e studenti del Liceo, per testimoniare alle giovani generazioni l’importanza di mantenere sempre alti gli interessi personali, professionali e lo studio”.

Si partirà il prossimo mercoledì 13 novembre, giorno in cui, nel 1924 con Regio Decreto n. 2063, fu istituto il Liceo. “100 anni… Luce!”, il titolo della prima iniziativa durante la quale, alla presenza della comunità scolastica e dell’intera cittadinanza, saranno accese le luci sulla facciata principale, con il logo del Centenario. L’appuntamento è all’ingresso di via Aschenez, alle ore 17.30. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione degli allievi del laboratorio teatrale, curato dai docenti Carmelo Cutrupi e Mila Lucisano, e del laboratorio musicale (coro scolastico “BeFree” e band) a cura della professoressa Lisa Fiore.

Sabato 16 Novembre alle ore 9:30, invece, la cerimonia istituzionale, presso l’Aula Magna “Nicola Calipari” della sede centrale del Da Vinci, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. La mattinata prevedrà la partecipazione degli ex Dirigenti Scolastici ed ex Docenti che testimonieranno il loro ricordo della scuola, condividendo con la comunità il valore della storia della prestigiosa istituzione e delle esperienze vissute al suo interno.

Ancora ingresso libero per la cittadinanza, invece, le iniziative di sabato 30 Novembre, a partire dalle ore 15:00. Presso il Museo della Fisica (accesso da via Aschenez) dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sarà possibile effettuare l’annullo personalizzato alla cartolina celebrativa realizzata per l’occasione. A partire dalle ore 16.00, sarà possibile effettuare un tour dei laboratori con gli studenti del Liceo, quali guide di eccezione.

“Un mini anticipo del nostro open day – conclude la Dirigente Borrello – per dare un’occasione in più ai cittadini, ma anche a chi volesse conoscere le opportunità della nostra scuola, di conoscere gli spazi e le attività didattiche che si svolgono nel corso di tutto l’anno scolastico”.

