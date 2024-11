Cosenza, i Cavalieri Templari Federiciani presenti alla celebrazione della Virgo Fidelis

StrettoWeb

Non poteva mancare, con la sua matrice cristiana e il suo spirito di milizia eterni il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani alla ricorrenza della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, svoltasi oggi a Cosenza. Presente alla celebrazione, in rappresentanza dell’Ordine, il Cav. Pasquale Giardino, Comandante Generale della Legione “Socialis Artibus”.

“Mi preme esprimere – dichiara Giardino -, tutto il mio apprezzamento per l’attività che ha contraddistinto la lunga e gloriosa storia della Benemerita e per le sue virtù universalmente note: fedeltà allo Stato, dedizione al dovere, spirito di servizio, che sono capaci di colmare e nobilitare tutta una vita. Inoltre, quale sede migliore di questa, che riecheggia di fedeltà allo Stato, senso del dovere e spirito di servizio, per manifestare il mio plauso riconoscente al Colonnello Andrea Mommo per la recente operazione antimafia condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza.

Ma oggi è anche la Giornata dell’Orfano, e noi Cavalieri Templari non possiamo non rivolgere il nostro commosso pensiero ed elevare la nostra accorata preghiera di suffragio per tutti quei Carabinieri che hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere e dare il nostro conforto cristiano ai loro congiunti“.

