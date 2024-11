Catanzaro, terminati i lavori alla scuola “Patari”

StrettoWeb

“Sono stati completati i lavori di ripristino del soffitto e della guaina sul tetto dell’edificio del plesso “Patari”, al fine di scongiurare il rischio di infiltrazioni d’acqua e garantire una migliore tenuta degli ambienti. Si tratta di un intervento che, nell’arco di pochi giorni, consentirà agli studenti, interessati dal momentaneo trasferimento all’Istituto “Aldisio”, di tornare nelle proprie classi”. È quanto afferma l’assessore alla Gestione del Territorio, Pasquale Squillace, che giovedì 31 ottobre si è recato al plesso scolastico “Patari” dove ha voluto verificare il completamento di uno dei tanti interventi di manutenzione previsti sulle scuole della città.

Le parole dell’Assessore Squillace

“L’amministrazione, e in particolare il sindaco Fiorita, ha inteso organizzare i lavori di manutenzione sui vari plessi della città secondo un ordine che potesse garantire il minore disservizio alla popolazione scolastica cittadina e ai suoi genitori – afferma ancora Squillace – Già prima dell’inizio dell’anno scolastico si è intervenuti su quelle scuole dove, solo grazie a questi lavori, si è potuto garantire l’avvio regolare delle attività. Come ad esempio sulla scuola “Porto”, dove finalmente si è potuto attivare la mensa, e sulle scuole di via Forni, di via Stretto Antico e della “Manzi” di viale Crotone, dove è stato possibile recuperare aule scolastiche all’uso didattico”.

“Si è già intervenuti anche al plesso di rione Samà, dove il crollo di un cornicione aveva reso pericolosa l’area di accesso. Devo ringraziare il responsabile di questi lavori, il geometra Alessandro Stalteri, i dirigenti e il personale scolastico per la collaborazione profusa, e prima ancora – conclude Squillace – le famiglie per aver sopportato con pazienza i momentanei disagi, a fronte di interventi utili a rendere le nostre scuole più sicure. Senza dimenticare lo sforzo che si sta portando avanti con i progetti di efficientamento per rendere il patrimonio edilizio scolastico confortevole, oltre che al passo con i più recenti standard di sostenibilità energetica”.

Squillace sottolinea inoltre che “l’amministrazione ha pianificato ulteriori interventi su altre strutture del nostro comune. Stiamo lavorando a un programma dettagliato che prevede la ristrutturazione di diverse scuole, con scadenze ben definite per ogni progetto. Questo ci permetterà di monitorare i progressi e garantire che ogni opera venga realizzata nei tempi stabiliti. Investire nell’istruzione è fondamentale per il benessere della nostra comunità: insieme stiamo costruendo un ambiente educativo migliore per le nostre generazioni. Grazie a quanti stanno contribuendo alla realizzazione di questo importante progetto”, conclude Squillace.

L’intervento dell’Assessore Belcaro

“È fondamentale garantire che le scuole siano ambienti sicuri e accoglienti per i nostri studenti: questa è la traccia del nostro operato – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica Istruzione, Nunzio Belcaro. – Un ambiente scolastico sano non solo protegge il benessere fisico, ma favorisce anche la serenità mentale, consentendo agli alunni di concentrarsi sull’apprendimento. Investire in strutture scolastiche sicure significa, da sempre, investire sul futuro della nostra comunità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.