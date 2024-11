Catanzaro, dopo oltre 21 anni riapre la palestra della scuola di Pontegrande

StrettoWeb

Lunedì 18 novembre, alle ore 12:30, si terrà la cerimonia ufficiale di riapertura della palestra della scuola di Pontegrande, chiusa da oltre 21 anni. “Questo importante traguardo rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale nel valorizzare il territorio e migliorare le infrastrutture scolastiche. Grazie all’intraprendenza di questa amministrazione, siamo riusciti a restituire alla comunità uno spazio che era rimasto inutilizzato per troppo tempo” ha dichiarato il consigliere comunale e presidente della quarta commissione Sport, Cultura e Politiche Sociali, Francesco Scarpino.

“L’investimento in luoghi dedicati allo sport e alla formazione delle nuove generazioni è una priorità assoluta per il nostro mandato. Questo intervento dimostra non solo la sensibilità verso le esigenze della cittadinanza, ma anche la capacità di tradurre in risultati concreti le promesse fatte”.

“È doveroso riconoscere che il progetto parte da lontano, grazie al lavoro di chi ha intercettato il finanziamento iniziale, un passaggio fondamentale che ha permesso alla nostra amministrazione di portare a termine l’intervento. In soli 9 mesi dall’avvio dei lavori, l’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita è riuscita a completare un’opera attesa da oltre due decenni”.

“A distanza di due anni e mezzo dall’insediamento, l’amministrazione ha raggiunto un nuovo importante obiettivo, riaffermando il proprio impegno per la crescita e il benessere della città di Catanzaro. La palestra, completamente riqualificata, rappresenta un luogo sicuro e funzionale, che sarà finalmente a disposizione degli studenti e della comunità locale per attività sportive e sociali”.

