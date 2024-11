Catanzaro: poliziotti aggrediti da rom durante un servizio giornalistico

StrettoWeb

Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI) esprime la propria solidarietà ai due poliziotti delle Volanti rimasti feriti a Catanzaro in seguito alla violenta aggressione da parte di soggetti di etnia rom nel corso di un’operazione di servizio. “Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza ai danni delle Forze dell’ordine che, in contesti difficili come quelli dei quartieri Sud di Catanzaro, operano con professionalità ed equilibrio per garantire la legalità e affermare la presenza dello Stato. Mi auguro che vengano inflitte pene severe e certe ai responsabili, per contrastare quel senso di impunità che alimenta l’arroganza di chi crede di poter aggredire uomini e donne in divisa per impedirgli di svolgere il proprio lavoro“, afferma Wanda Ferro.

