Catanzaro, Mancuso incontra Ivan Rizzuto dopo la menzione su Forbes

Esiste una Calabria le cui eccellenze vengono apprezzate in tutte le Regioni d’Italia, in grado con la loro professionalità di apportare grandi benefici per tutti i territori, le imprese e le persone. Questo il tema trattato alla Cittadella Regionale dal Presidente Filippo Mancuso, che ha fortemente voluto incontrare Ivan Rizzuto, con il quale si è parlato della Calabria e delle grandi opportunità che oggi potrebbero essere sfruttate per migliorare sensibilmente l’immagine della stessa con l’obiettivo di portare ricchezza in tutta la Regione.

“I temi sono tanti ma il “leitmotive” è solo uno – afferma Rizzuto – avere una visione sistemica del progetto Calabria, perché implementare azioni spot e tattiche non porta benefici globali ma solo ai singoli che li adottano.

Il lavoro da sviluppare è globale e deve abbracciare una strategia che converga nell’apportare valore a tutti gli attori coinvolti. Arte, cultura, sport, sociale, imprenditoria, turismo, agroalimentare, innovazione, tecnologia devono far parte di un progetto unico guidato da obiettivi, strategie e tattiche convergenti“.

“Una bella mattinata di confronto che – afferma Filippo Mancuso – apre anche ad una visione proattiva che è quella di coinvolgere le intelligenze della nostra Regione a fianco a chi la governa per ampliare le visioni, confrontarsi sui vari tempi con esperienze e competenze diverse perché come condiviso con Rizzuto, la politica deve abilitare ma gli esperti devono realizzare“.

Soddisfatto dell‘incontro il Presidente Mancuso che si è complimentato con Rizzuto per la prestigiosa nomina ricevuta che porta la Calabria ai vertici assoluti del marketing in Italia, confermando la sua piena disponibilità a sedersi insieme per parlare di un “Progetto Calabria” che possa essere un valore aggiunto alle tante attività e iniziative positive già messe in campo dall’attuale amministrazione Regionale.

Rizzuto ha ringraziato il presidente Mancuso per la sua grande disponibilità e ha ben apprezzato l’amore che ha per la Regione in ogni cosa che fa.

