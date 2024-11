Catanzaro Jazz Fest, arriva in Calabria la superstar americana Mark Sherman | INFO

StrettoWeb

Una storia che negli anni ha segnato il percorso del grande jazz in Calabria. Il Catanzaro Jazz Fest, giunto alla 24ª edizione, continua la sua tradizione presentando i grandi musicisti del genere afro-americano. Dopo l’opening con l’apprezzatissimo concerto del Francesco Scaramuzzino Trio, la rassegna diretta da Francesco Panaro proseguirà lunedì 25 novembre, alle ore 21:00, al Teatro Comunale di Catanzaro, con uno dei più stimati musicisti americani: Mark Sherman.

La carriera di Sherman

Non solo vibrafonista e pianista dal grande talento, ma anche dotato di un approccio energico con la sua musica, Mark Sherman è stimato per le sue esibizioni estremamente calorose e coinvolgenti, oltre che per l’abilità di mettere in mostra superbe improvvisazioni con le quali dilata i temi dei brani eseguiti.

Nel corso della sua carriera ha raccolto numerosi consensi per le numerose collaborazioni con artisti jazz del calibro di Wynton Marsalis, Joe Lovano, Michael Brecker, Marcus Miller, Kenny Barron, Tony Bennett, Ruth Brown, Liza Minelli, e con gli artisti pop Michael Bolton, Natalie Cole e Michael McDonald; tutti nomi che mettono in evidenza una grande sensibilità musicale e una capacità di sapersi adattare a qualsiasi genere, essendosi esibito con i migliori direttori d’orchestra del mondo tra i quali Leonard Bernstein, Herbert Von Karajan, Sir Georg Solti, Zubin Mehta.

Nella data catanzarese del Catanzaro Jazz Fest, Sherman si esibirà con il suo quartetto formato da Bruno Montrone all’organo Hammond e Alessandro Napolitano alla batteria, con ospite una delle eccellenze del jazz italiano, il trombettista Flavio Boltro.

Info biglietti

I biglietti e gli abbonamenti anche ridotti (studenti) per assistere al concerto del Mark Sherman Quartet feat. Flavio Boltro possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191.

