Catanzaro, inaugurazione del Centro Ippico Valle dei Mulini

“Esprimo il mio più sincero apprezzamento per la riapertura del Centro Ippico Valle dei Mulini, un progetto che rappresenta un grande passo avanti per la città di Catanzaro e per l’intera Calabria. Grazie alla determinazione della Provincia di Catanzaro e alla visione dell’imprenditore Cricelli, questa struttura torna a essere un punto di riferimento per lo sport e per il nostro territorio. Il Centro non è solo un luogo dedicato all’equitazione, ma anche un esempio di come la collaborazione tra pubblico e privato possa produrre risultati concreti e virtuosi. È un progetto che unisce sport, cultura e turismo, offrendo opportunità per giovani, famiglie e appassionati”.L’ha detto il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso in occasione del taglio del nastro al Centro Ippico “Valle dei Mulini” a Catanzaro.

Ha aggiunto: “la sua riqualificazione rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità, con ricadute positive non solo sul piano economico e turistico, ma anche su quello sociale. Eventi come il Concorso Nazionale di Salto Ostacoli, in corso in questi giorni, confermano l’importanza del Valle dei Mulini nel panorama sportivo nazionale e rilanciano Catanzaro come città dinamica e inclusiva”.

Ha concluso: “a nome delle Istituzioni, confermo il nostro impegno a sostenere progetti come questo, che contribuiscono a valorizzare le eccellenze del nostro territorio e a costruire una Calabria sempre più competitiva e ambiziosa”.

