Catanzaro, il Consigliere Buccolieri preoccupato: “il Governo ha tagliato i fondi per il sostegno alloggiativo”

“Gli effetti delle politiche per le famiglie portate avanti dal Governo Meloni, al di là della falsa propaganda, si stanno riversando in maniera drammatica anche a livello locale. Dimostrazione plastica é il taglio lineare che é stato approntato sui fondi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dalla legge 431/1998. Si tratta di risorse trasferite annualmente dallo Stato alle Regioni, e da queste ai Comuni, per garantire un contributo alloggiativo alle famiglie che, nel rispetto dei requisiti richiesti, ne hanno diritto in base alle graduatorie stilate dal settore Politiche sociali”. E’ quanto dichiara in una nota il Consigliere Comunale di Catanzaro Gregorio Buccolieri.

“Una prassi che, per tanto tempo, ha permesso a centinaia di cittadini di poter contare su un supporto economico utile ad affrontare le spese per il fitto o legate alle abitazioni. Ebbene, il Governo di centrodestra ha deciso di tagliare questi fondi per utilizzarli, evidentemente, ad altri scopi creando un pericoloso vulnus sociale sui territori. Né si hanno notizie, tutt’ora, di un possibile rifinanziamento della stessa legge. Chi lo spiega adesso a tutte le famiglie beneficiarie che non potranno più ricevere questi contributi? Non solo, il Comune, nello stato di totale incertezza, ha comunque invitato gli utenti a compilare le domande per redigere graduatorie che rischiano di rimanere lettera morta. E il colmo é che gli uffici dei servizi sociali e gli amministratori locali, ora, vengono subissati di richieste e di lamentele e sono costretti a giustificarsi per inerzie altrui. Insomma, una scelta calata dall’alta che va a totale discapito dei Comuni, sempre più costretti a governare a mani nude”, si legge nella nota.

