A Catanzaro arriva il musical Grease, successivamente in scena a Reggio

Tutto pronto per l’atteso arrivo in Calabria del nuovo tour dello spettacolare musical Grease, che andrà in scena sabato 23 novembre alle ore 21:00 e domenica 24 novembre alle 17:00 al Teatro Politeama di Catanzaro, poi lunedì 25 e martedì 26 novembre alle ore 21:00 al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Sono oltre 1500 i biglietti già venduti, a conferma del successo senza tempo di uno degli spettacoli più amati di sempre a livello mondiale, prodotto per l’Italia dalla Compagnia della Rancia, celebri produttori di grandi musical.

L’evento fa parte del ricchissimo programma di Fatti di Musica 2024, la 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che premierà la produzione con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, oscar del Festival, nella sezione “Migliori Musical Internazionali”.

L’autentica greasemania che dal debutto a Broadway, passando dal film cult con John Travolta e Olivia Newton John, ha contagiato milioni di persone in tutto il mondo, prosegue ad attrarre pubblico di ogni età e generazione. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e quella associata di Mauro Simone, è una festa travolgente, un fenomeno di costume “pop” intergenerazionale. Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago club di Chicago, quando Jacobs e Casey decidono di realizzare un musical composto solo per chitarra; lo chiamano “Grease” per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni ’50.

“Ad un party, quasi per gioco – ha affermato Jacobs, compositore e paroliere – tirai fuori alcuni dei miei vecchi 45 giri degli anni ’50 e mi balenò in mente l’idea di un musical, un salto indietro ai tempi d’oro del rock‘n’roll in una scuola superiore frequentata da giovanotti imbrillantinati e relative fidanzate. Un ritorno ad un genere di vita che appariva centrato sulle acconciature oleose e appiccicose, sul cibo economico e grasso, con hamburgers e patatine fritte, su favolose automobili fuori serie, sporche e infangate, o su qualsiasi altra cosa ‘unta’; decisi così di chiamarlo ‘Grease’. Inizialmente Warren non prese sul serio l’idea, poi, da ex insegnante di scuola superiore, scrisse i testi delle canzoni che parodiavano i suoni primitivi dei primi rockers, mentre io composi le melodie imitando gli originali. Un fatto poco noto: Grease è probabilmente l’unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra.”.

Ne è nato un successo immutato nel tempo, grazie alla storia d’amore tra Danny e Sandy e all’inconfondibile colonna sonora, con hit mondiali a ritmo di rock’n’roll, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo. Sul palcoscenico un grande cast di ben 18 attori, ballerini, cantanti e performer, capitanati da Eleonora Buccarini, nel ruolo di Sandy e Tommaso Pietropan in quello di Danny. Le coreografie sono di Gillian Bruce, gli oltre 80 costumi, un’esplosione di colori e tessuti cangianti, sono di Chiara Donato. I linguaggi della danza, del canto e della recitazione, si integrano perfettamente con la scenografia di Gabriele Moreschi. Nel team creativo anche Valerio Tiberi, che firma il coloratissimo disegno luci con Emanuele Agliati e Francesco Vignati e, per le musiche, Enrico Porcelli, Gianluca Sticotti e Riccardo Di Paola.

Secondo Pegna, “sarà un’altra grande festa di musica e allegria, con l’energia di uno spettacolo intramontabile che, a distanza di oltre 50 anni dalla prima assoluta, mantiene intatto tutto il suo fascino!”.

I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it e nei punti autorizzati. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888, web www.grease.musical.it , www.ruggeropegna.it. Fatti di Musica 2024 è tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 della Regione Calabria, Pac 2014/2020, az. 6.8.3 – brand Calabria Straordinaria”.

