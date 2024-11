Catanzaro, al via fase di monitoraggio PUMS. Iemma: “priorità piano parcheggi”

StrettoWeb

Un incontro tecnico per tracciare l’avvio delle attività di monitoraggio legate al PUMS che permetteranno di tradurre le linee guida definite nel documenti in interventi concreti da mettere in campo. Il vicesindaco con delega alla pianificazione territoriale Giusy Iemma, a pochi giorni dall’approvazione in Consiglio comunale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ha presieduto una riunione con il dirigente di settore Giovanni Laganà, il funzionario Laura Abramo, e il progettista incaricato del supporto tecnico, Lorenzo Bertuccio.

Il primo impegno è stato quello di delineare le priorità operative suggerite dai piani di settore, al fine di verificarne l’efficacia e la corretta applicazione nel particolare contesto urbano di Catanzaro. “Si è condivisa l’idea di partire, in via preliminare, dal monitoraggio dei bisogni legati al fabbisogno di parcheggi in tutta la città, così da modulare il Piano sulle esigenze effettive e attuali del territorio”, ha commentato Iemma.

“Questa pianificazione può tenere conto anche di sistemi ettometrici che favoriscano spostamenti brevi e riducano, così, i tempi di percorrenza, promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico e dello sharing. Un approccio che sposa il modello della mobilità sostenibile a cui l’amministrazione Fiorita si ispira, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle aree urbane e disincentivare il ricorso ai mezzi privati. Una rivoluzione “dolce” che permetterebbe di ricucire le distanze tra i quartieri, attraverso la disponibilità di parcheggi ben distribuiti e facilmente accessibili. Il PUMS, in questo senso – conclude il vicesindaco – può davvero essere uno strumento prezioso in grado di coniugarsi con la più vasta programmazione sostenuta dal Comune di Catanzaro, oltre che un canale fondamentale per accedere a finanziamenti di tutti i livelli“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.