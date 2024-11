Capo d’Orlando Marina premiato alla III Edizione dei Blue Marina Awards

StrettoWeb

I Blue Marina Awards sono un marchio di riconoscimento dei migliori marina, porti turistici e approdi turistici, che si distinguono come centri di eccellenza, in linea con le politiche europee di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica e sicurezza. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, è stata promossa da Assonautica Italiana e ASSONAT-Confcommercio, con il supporto tecnico dell’ente certificatore ufficiale RINA, che ha il compito cruciale di definire le regole e i criteri di valutazione e di giudicare e assegnare i premi attraverso un processo di selezione rigoroso e imparziale.

I Blue Marina Awards si basano infatti su una serie di criteri di valutazione, che riguardano aspetti come la gestione ambientale, la qualità dei servizi, la sicurezza delle infrastrutture, la promozione del territorio, l’innovazione tecnologica, la formazione del personale, la soddisfazione dei clienti. I porti e gli approdi che aderiscono all’iniziativa devono compilare un questionario online e fornire prova di quanto dichiarato. Successivamente, il RINA verifica le informazioni anche con sopralluoghi o richieste di maggiori evidenze e assegna un punteggio, ovvero per ogni domanda oggetto di valutazione assegna dei pesi e delle misure utilizzate nello stesso modo per tutti. Se la struttura supera una determinata soglia, gli viene attribuito il riconoscimento che ha validità di un anno.

L’obiettivo è quello non solo di creare un emblema di eccellenza nel riconoscimento dei porti turistici e approdi d’élite, ma anche di creare un’opportunità per le strutture nautiche di migliorarsi, valorizzarsi e integrarsi meglio nel tessuto socio-economico dei territori in cui operano, diventando porte d’ingresso per il turismo esperienziale e volano per la crescita. L’ambito premio di riconoscimento Blue Marina Awards è stato conferito il 15 novembre, nel corso di una cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma presso la sede di Unioncamere. Alla cerimonia, moderata da Roberta Ammendola, giornalista Rai, sono intervenuti:

Andrea Prete, Presidente UNIONCAMERE, Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana, Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regione Lazio, Ivana Jelinic, Amministratore Delegato ENIT, Federico Lasco, Direttore Generale Promozione e Innovazione Ministero del Turismo, Bruno Santori, Vice Presidente ASSONAT – Confcommercio, Leonardo Manzari, European Commission WestMED Blue Economy, Nicola Battuello, Executive Vice President Certification RINA, Walter Vassallo, Fondatore e Coordinatore Blue Marina Awards.

Presenti i rappresentanti di 18 strutture portuali turistiche nautiche che hanno ottenuto il Marchio di Riconoscimento; tra queste 13 Porti turistici e 5 approdi turistici.

Capo d’Orlando Marina è stato l’unico porto turistico siciliano ad ottenere il prestigioso marchio distintivo che “celebra il nostro impegno verso uno sviluppo economico sostenibile, abbracciando l’innovazione tecnologica e azzerando le emissioni inquinanti”, come afferma orgoglioso il presidente del CdA, architetto Giuseppe Mangano, intervenuto a ritirare la bandiera dei Blue Marina Awards, che sarà issata accanto all’altro prestigioso vessillo della Bandiera blu.

