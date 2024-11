Una cantante calabrese a New York: Edda Marie porta la sua terra al Festival Nycanta

StrettoWeb

La cantautrice cosentina Edda Maria Sessa in arte “Edda Marie” è tra gli artisti protagonisti della sedicesima edizione del Nycanta, il Festival della musica italiana che si tiene annualmente nella Grande Mela. Tutti sintonizzati su Rai 2 venerdì 29 novembre alle ore 23.15 per la prima delle due puntate del NYcanta per ammirare l’esibizione di Edda che ha ipnotizzato la giuria del contest con la canzone “Tossic”. Il brano racconta di un amore tossico paragonato al disastro ambientale dei fondali marini dove si accumula la “immonneza”. Un atto di denuncia anche ambientale oltre che sentimentale.

Nel brano paragona la voglia d’amare all’amore per la sua terra facendo un analisi profonda con se stessa e le sue radici mischiando ,in un cocktail emozionale i due dialetti che la caratterizzano ovvero il calabrese e il campano ,imparato dalla mamma. “Quando ho scritto questo brano ho raccontato una storia che purtroppo ho realmente vissuto ma nel contempo mi sono immedesimata anche nella mia terra che a volte viene ferita e non è valorizzata come invece meriterebbe” ha dichiarato subito dopo l’esibizione Edda, ancora emozionata per essersi esibita in un palco così prestigioso.

Presso l’Oceana Theater di Brooklin gremito di gente, si sono esibiti i 10 finalisti provenienti 5 dall’ Italia e 5 dal resto del mondo votati da una giuria composta da professionisti del settore, discografici, cantati e attori. I ragazzi sono stati inizialmente selezionati dai due direttori artistici Beppe Stanco e Cesare Rascel che con un instancabile lavoro hanno scovato tra le oltre trecento iscrizioni i migliori talenti che il panorama musicale emergente offre oggi.

Giuria d’eccezione

A giudicarli a New York invece una giuria d’eccezione di cui hanno fatte parte i due super big della musica italiana Francesco Renga e Nek, la giovane ma già affermata cantante maltese Emma Muscat, Matilde Brizzi di radio Lattemiele e il presidente di giuria Marino Bartoletti al quale è stato anche conferito il premio Frank Sinatra per i meriti conseguiti durante la sua lunga carriera giornalistica. A Nek il premio Mike Bongiorno per essersi messo in gioco nel campo della conduzione con risultati d ‘eccellenza .

A stemperare la tensione per la competizione ci hanno pensato gli attori comici Giovanni Cangelosi e Sasà Salvaggio, veterano del festival, mentre a stupire il pubblico con una voce davvero fuori dal comune Il giovanissimo Simone Grande, vincitore di The voice kids e che ha rappresentato l’Italia al junior Eurovision Song Contest 2024 che si è da poco concluso.

Il concorso canoro

Il concorso canoro NYCanta , organizzato dall’associazione culturale italiana di New York, fondata dall’imprenditore, operatore culturale e mecenate, chairman Tony Di Piazza, che è anche il Deus ex machina del festival, offre la possibilità agli artisti emergenti di presentare i loro brani inediti in italiano e far conoscere nel mondo la loro musica con esibizioni live accompagnati dalla storica band Guarnera Brothers. Ha condotto la kermesse canora da vero mattatore il cantante italiano Pupo affiancato dalla mora Italo americana Dalila Ferrara e dalla biondissima friulana Lucrezia Melito Mangilli Miss Italia Word che ha lasciato tutti senza fiato per la sua bellezza e presenza scenica .

Il contest ha dato vita a due puntate che si possono vedere su Rai 2 venerdì 29 Novembre e venerdì 6 Dicembre mentre saranno sempre disponibili su rai Play con la calabrese Edda Marie , artista i cui confini vanno oltre oceano e con lei la sua amata terra .

