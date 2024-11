Limitare o cancellare le Guardie Zoofile volontarie? “Preoccupazione” da Reggio Calabria

StrettoWeb

“In qualità di Segretario e Responsabile di Forza Reggio insieme al delegato e coordinatore delle Guardie Zoofile OIPA per la provincia di Reggio Calabria, siamo in dovere di esprimere preoccupazione per le recenti proposte legislative in discussione al Parlamento, volte a limitare o addirittura cancellare l’attività delle Guardie Zoofile volontarie. Tali proposte, se approvate, non solo rappresenterebbero un duro colpo per la protezione degli animali e dell’ambiente, ma comporterebbero anche una perdita significativa per l’intera collettività”. Così in una nota il Presidente e Responsabile OIPA RC, Andrea Marino e il

Segretario e Responsabile Forza Reggio Odv-Ets, Pietro Marra.

“In Parlamento si lavora per cancellare le Guardie zoofile, i volontari: ‘Così si proteggono i cacciatori’, in quanto un emendamento da poco approvato in Commissione Giustizia alla Camera punta a cancellare le Guardie zoofile, volontari che agiscono come agenti di Polizia giudiziaria nei casi di maltrattamento animale”.

“Le Guardie Zoofile OIPA operano ogni giorno con impegno e sacrificio per vigilare sulla tutela degli animali e dell’ambiente, intervenendo in casi di maltrattamento e abusivismo, e svolgendo un ruolo essenziale come garanti del rispetto delle leggi ambientali e faunistiche. Questo lavoro, realizzato in gran parte da volontari qualificati, supporta in modo tangibile le forze dell’ordine, e nel corso degli anni ha dato prova di grande efficacia e serietà. Ridurre il ruolo delle Guardie Zoofile o negarne i poteri di ufficiale di polizia giudiziaria e ausiliari di pubblica sicurezza significherebbe svuotare di significato un impegno riconosciuto e apprezzato dai cittadini, ma anche dalle istituzioni locali che spesso fanno affidamento su di noi”.

“La proposta di limitare l’attività delle Guardie Zoofile viene giustificata in nome di una presunta “protezione” per i cacciatori e per altri interessi economici che potrebbero trovare scomoda la nostra vigilanza. Tuttavia, questa posizione ignora le basi stesse della nostra attività, che non è rivolta contro nessuno, ma esclusivamente a tutela della legge e della biodiversità. È nostro diritto e dovere intervenire laddove ci siano violazioni delle normative sulla protezione animale e ambientale. I cittadini meritano un ambiente sicuro, e gli animali, come esseri senzienti, devono essere protetti da abusi e maltrattamenti”.

“Crediamo fermamente che il nostro ruolo possa essere davvero efficace solo se mantenuto autonomo e dotato dei poteri di polizia giudiziaria e di ausiliari di pubblica sicurezza, confermando e consolidando l’importanza di un’attività ispettiva e sanzionatoria che scoraggi comportamenti illeciti e pericolosi per la comunità. Questo consentirebbe di svolgere appieno il nostro lavoro, senza il rischio di limitazioni che potrebbero impedire un’adeguata protezione della fauna e del patrimonio ambientale.

Esortiamo quindi il Parlamento e le istituzioni competenti a riconoscere il valore del nostro lavoro e a non sottrarre alle Guardie Zoofile quei poteri che sono essenziali per garantire una tutela attiva, efficace e concreta dell’ambiente e degli animali. Siamo una risorsa per la società, e cancellare o ridimensionare la nostra attività significherebbe fare un passo indietro verso un’Italia meno attenta alla tutela dell’ambiente e del benessere animale”.

“Confidiamo che il buon senso prevalga e che le nostre richieste vengano ascoltate. L’Italia ha bisogno di guardie zoofile preparate e autonome, in grado di agire con professionalità e competenza per difendere i diritti degli animali e preservare l’ambiente per le generazioni future”.

