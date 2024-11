Campagna “Orange the world”, il Comune di Reggio aderisce con due iniziative

StrettoWeb

Venerdì alle 16.30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, si terrà una conferenza-stampa di presentazione di due iniziative patrocinate dal Comune per il 25 novembre: giornata per la prevenzione e l’eliminazione della violenza di genere.

Si tratta di due Campagne promosse da Soroptimist e Inner Wheel in sinergia con Atam, Ordine dei Farmacisti e Confcommercio. Per l’occasione alcuni palazzi cittadini verranno illuminati di arancione, i bus dell’Atam manderanno dei video sui monitor interni ed esporranno delle locandine tematiche. Saranno coinvolte nella campagna, in varie modalità, anche le farmacie cittadine ed i negozi aderenti a Confcommercio.

