Il calendario delle attività dell’Arcidiocesi Reggio Calabria-Bova 2024/2025

È ricco il calendario delle iniziative promosse dall’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova per l’anno pastorale 2024/2025. Un itinerario che si snoda tra momenti di preghiera, formazione culturale e riflessione con cui la Chiesa di fondazione paolina, attraverso le diverse realtà diocesane, si propone di coinvolgere la comunità reggina in un percorso comune di crescita non solo spirituale, ma anche sociale. A guidarci in questo cammino, la Consulta diocesana per la cultura.

Questo “speciale” itinerario ha preso il via lo scorso mese di ottobre, nelle giornate del 21 e 23, con il Convegno di formazione giovani organizzato dalla Caritas regionale Calabria presso la Casa di spiritualità delle Figlie della Chiesa ad Arghillà.

Gli appuntamenti di novembre

Il prossimo appuntamento è venerdì 8 novembre, alle 18, presso l’Aula Magna “Canonico Domenico Farias” dell’Istituto superiore di Scienze religiose per l’incontro promosso dall’Istituto diocesano di Formazione Politico-Sociale “Lanza” (Isfps), nell’ambito del corso di formazione annuale: Partecipazione politica e dissonanza cognitiva collettiva, tenuto dal Prof. Antonino Spadaro, ordinario di Diritto Costituzionale, DIGIES, UNIRC.

Gli altri appuntamenti di novembre saranno poi il 9 e 10 con il Convegno di formazione giovani a cura della Caritas diocesana di Reggio Calabria presso la Casa di spiritualità delle Figlie della Chiesa, Arghillà. Quindi il 15 novembre, ore 18: Informazione e costruzione della realtà, con il Prof. Marco Centorrino, associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il DICAM, UNIME nell’ambito del corso dell’Istituto “Lanza”. Sempre al percorso dell’Isfps, l’incontro di giorno 22 alle 18: Percezione e realtà delle nuove regole europee, condotto dal Prof. Andrea Filocamo, associato di Storia Economica, DIGIES, UNIRC.

Di particolare rilievo culturale è anche l’appuntamento del 23 novembre che si articolerà dalle 9 alle 16: il XLIII Incontro di lettura spirituale dei Padri della Chiesa sul tema “I Padri della Chiesa di fronte alla pace e alla guerra”, a cura del Prof. Fabio Ruggiero della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, presso la Biblioteca “D. Farias” e la sala convegni San Sebastiano al Crocefisso.

A chiudere il mese, il significativo appuntamento del 28 novembre, alle 17 con la Riflessione dell’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone per l’inizio d’anno con gli insegnanti di religione.

Gli appuntamenti di dicembre

Altrettanto ricco di appuntamenti è anche il mese di dicembre. Si inizia il 2 e il 3 con il Convegno su San Gaetano Catanoso, in collaborazione con le Suore Veroniche del Volto Santo e la Città Metropolitana, presso l’Archivio Storico Arcivescovile.

Gli altri incontro sono il 6 dicembre alle 18: Il Magistero della Chiesa Cattolica e la percezione che ne hanno fedeli e non fedeli, condotto da P. Sergio Sala SJ, Superiore dei Gesuiti di Reggio Calabria, presso l’Aula Magna dell’ISSR (Corso Isfps); il 10 dicembre, alle 18:30 con la lezione del Prof. Daniele Fortuna presso l’ISSR dal titolo: Riscoprire il Paolo storico. Chi era veramente Saulo di Tarso?, nell’ambito del programma della Scuola Biblica Paolina per l’anno pastorale 2024/2025.

Ad arricchire, inoltre, il calendario degli appuntamenti del mese di dicembre la Celebrazione del Natale multietnico presso la Chiesa di Sant’Agostino, organizzata dal Centro Migrantes, giorno 15.

Gli appuntamenti di gennaio: il 17 l’incontro con il cardinale Zuppi, presidente della Cei

Il nuovo anno (2025) inizia con altri appuntamenti di particolare interesse. Si parte venerdì 10 gennaio, alle ore 18, presso l’Aula Magna “Canonico Domenico Farias” dell’Istituto superiore di Scienze religiose, con l’incontro Sfide etiche per lo spazio extra-atmosferico, condotto da P. Luciano Larivera SJ, Segretario per gli Affari Europei presso il JESC (corso Isfps).

A seguire, il 16 gennaio, sempre alle 1, l’Aula magna dell’Issr ospiterà l’incontro sul tema Crisi della narrazione: percezione della giustizia e ruolo del potere, una riflessione proposta dal Prof. Daniele M. Cananzi insieme alla Dott.ssa Elena Siclari.

Un evento di particolare rilevanza sarà l’incontro con Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana previsto per il 17 gennaio alle ore 18 nella Cattedrale di Reggio Calabria. In questa occasione, alla presenza dello stesso Cardinale Zuppi, sempre in Duomo, sarà inaugurato l’Anno Accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Monsignor Vincenzo Zoccali” dell’arcidiocesi di Reggio Calabria.

Il mese di gennaio si concluderà il 31, alle ore 18, con l’incontro Giovani e IA fra crisi educativa e intelligenza artificiale, al quale interverranno la Prof.ssa Marisa Monterosso, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico Alessandro Volta, RC; la Prof.ssa Francesca Panuccio, Associato di Diritto Privato, Dipartimento di Giurisprudenza, UNIME; la Dott.ssa Stefania Caracciolo, Assessore Regione Calabria.

Nel corso dello stesso mese, inoltre, è previsto l’incontro promosso dall’Archivio Storico Arcivescovile, in collaborazione con il Club Serra. A 60 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II: uno sguardo sull’evento attraverso gli occhi di Mons. Giovanni Ferro e delle Uditrici.

Gli appuntamenti di febbraio

A febbraio si inizia con il Convegno sui percorsi sanitari promosso dalla Caritas diocesana il 1° febbraio. Seguirà, il 7 febbraio alle ore 18, un incontro su Realtà e percezione dell’immigrazione, a cura della Dott.ssa Carla Amaddeo, Dottoranda di ricerca DIGIES, UNIRC, e del Dott. Francesco Creazzo, Addetto stampa di S.O.S. Mediterranèe Italia, presso l’Aula Magna “Canonico Domenico Farias” dell’Issr (Corso Isfps).

L’Aula Magna dell’Issr, ospiterà altri incontri, sempre alle 18, promossi nell’ambito del corso dell’Istituto diocesano di formazione socio-politica “Monsignor Lanza”. Il 14 febbraio si discuterà di Regionalismo differenziato: vantaggi percepiti e svantaggi reali, con il Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto Costituzionale, DIGIES, UNIRC; Prof. Francesco Manganaro, Ordinario di Diritto Amministrativo, DIGIES, UNIRC; Dott. Elenio Bolognese, Dottorando di ricerca DIGIES, UNIRC

Il 21 febbraio sarà il turno dell’incontro su Partecipazione, rigenerazione, sviluppo sostenibile: parole per il governo del territorio, con le Prof.sse Natalina Carrà e Gabriella Pultrone, Associate di Urbanistica al dArTe dell’UNIRC.

A chiudere il mese, il 28 febbraio, un incontro sul tema La percezione del cambiamento climatico: nella mente di un negazionista, a cura di Greta Durante e Lorenzo Gagliardi di “Non è la Zebra”, progetto di divulgazione scientifica di Scienze Comportamentali.

Gli appuntamenti di marzo

Il mese di marzo inizia con l’appuntamento di giorno 7, alle ore 18, (Aula Magna Issr) nell’ambito del corso dell’Istituto diocesano “Lanza” su L’Aspromonte come è visto, com’è, come può diventare, a cura del Dott. Alfonso Picone, agronomo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e blogger “L’Altro Aspromonte” e del Prof. Giuseppe Bombino, Associato di Idraulica agraria presso il Dipartimento di Agraria dello stesso ateneo reggino.

Rientrano nell’itinerario formativo dell’Istituto diocesano di formazione sociopolitica anche i successivi incontri in calendario lo stesso mese. Il 14 marzo, alle 18, la Prof.ssa Giuliana Martirani, geografa e meridionalista, già docente nell’Università di Napoli, membro PAX CHIRSTI e MIR, relazionerà su Democrazia, guerre, impoverimento, debito, migrazioni, ambiente (Aula Magna Issr). Il 21 marzo, sempre alle 18 (Aula Magna Issr), si terrà la conferenza Realismo e progettualità nell’azione politica di De Gasperi, con il Prof. Antonino Romeo, storico.

Il 28 marzo alle 18, (Aula Magna “Farias”) Siamo già al “Sesto potere”? Parole e immagini sui social network come armi di distruzione e distrazione di massa, con la Prof.ssa Angela Busacca, Ricercatore di Diritto Privato e docente di Diritto dell’Informatica, DIGIES, UNIRC.

Gli appuntamenti di aprile

Gli appuntamenti di aprile si aprono giorno 4, alle 18, con il tema Crisi demografica e transizione ecologica nel difficile futuro dell’Europa, con il Prof. Giovanni Messina, Ricercatore di Geografia, DICAM, UNIME,sempre nell’ambio del corso dell’Isfps.

Seguirà l’11 aprile, alle 18, la lezione su Giovanni Gentile e Aldo Capitini: la scuola, la religione, il potere, la formazione dei giovani, a cura del Dott. Vincenzo Musolino, Dottore di Ricerca in Metodologie della Filosofia, UNIME, Ispettore del Lavoro e delProf. Fabio Palumbo, Ricercatore in Metodologie della Filosofia, UNIME.

Gli appuntamenti di maggio

A maggio, il 9 alle 18, si terrà l’incontro Come l’AI generativa può manipolare le parole e il percepito, a cura del Prof. Carlo Morabito, ordinario di Elettrotecnica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Fra gli altri momenti previsti nello stesso mese, c’è la Festa dei popoli organizzata dal Centro Migrantes, in programma l’11 maggio in Piazza Sant’Agostino.

Gli appuntamenti di giugno, luglio e agosto

Il 3 giugno, il Centro Migrantes organizza la Giornata della memoria delle vittime del mare ad Armo. Seguirà il 23 e 24 giugno il Convegno regionale MEIC, in collaborazione con l’Istituto diocesano di formazione sociopolitico, su Monsignor Antonio Lanza.

L’inizio di luglio si apre con il tradizionale appuntamento della Settimana Teologica, organizzata dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, che si terrà dall’1 al 3 luglio.

Nel mese di luglio spazio, inoltre, agli Esercizi Ignaziani dal 31 luglio al 6 agosto, guidati da P. Pino Stancari SJ, presso la Casa di spiritualità delle Figlie della Chiesa ad Arghillà.

