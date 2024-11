Calcio, la Virtus Messina prepara il match contro il San Pier Niceto

StrettoWeb

Reagire. È questo l’imperativo con il quale la Virtus Messina si prepara ad affrontare il match di domenica 3 novembre, quando al “Sorbello Stadium” di Camaro farà visita il San Pier Niceto. La formazione di mister Francesco Trimarchi, reduce dalla sconfitta per 2-0 in quel di Giardini Naxos contro la Nike 2022, è in cerca di immediato riscatto. I giallorossi, che attualmente occupano il nono posto della classifica parziale del Girone D del campionato di Seconda Categoria (6 i punti guadagnati, frutto di due vittorie e tre sconfitte), vogliono mantenere l’imbattibilità casalinga, continuando a costruire la propria stagione fra le mura amiche e riavvicinandosi ai piani alti della graduatoria.

Di tutta risposta il San Pier Niceto, attualmente undicesima forza della stagione corrente, è a caccia di un primo successo che sarebbe importante per il morale e per la classifica. La compagine giallorossa, reduce dalla sconfitta di misura casalinga contro il Provinciale (0-1) risultata fatale all’ormai ex mister Davide Orlando, è adesso guidata da Tindaro Tavilla. Punto cardine dei sanpietresi l’attaccante classe 2004 Ivan De Salvo, attualmente miglior marcatore del team con due reti siglate; seguono il compagno di reparto Alessandro Cambria ed il difensore Antonio Saia, attualmente fermi ad un goal.

I convocati

Questa la lista:

Portieri : Leonardo Imbesi, Jacopo Minissale;

: Leonardo Imbesi, Jacopo Minissale; Difensori : Salvatore Santoro, Antony De Leo, Mauro Cardile, Fabrizio Rotella, Gianluca Gentiluomo, Giuseppe Femminò, Samuele Caruso, Fabrizio Scopelliti;

: Salvatore Santoro, Antony De Leo, Mauro Cardile, Fabrizio Rotella, Gianluca Gentiluomo, Giuseppe Femminò, Samuele Caruso, Fabrizio Scopelliti; Centrocampisti : Alessio Forganni, Enzo Stroncone, Danny Grillo, Rosario Sandi, Giovanni Napolitano;

: Alessio Forganni, Enzo Stroncone, Danny Grillo, Rosario Sandi, Giovanni Napolitano; Attaccanti: Salvatore Nizzari, Emanuele Cucinotta, Simone Rotella, Giovanni Ruffo.

