Calcio, la Virtus Messina cade di nuovo in casa: il Provinciale vince 1-3

Terza sconfitta consecutiva per la Virtus Messina, che cede l’intera posta in palio al Provinciale: al “Sorbello Stadium” finisce 1-3. Non riesce l’operazione ‘riscatto’ agli uomini di mister Francesco Trimarchi, ancora alla ricerca del primo successo sulla panchina della Virtus Messina. Ad avere la meglio sul campo di Camaro è il Provinciale di mister Saija, che garantisce continuità dopo il successo infrasettimanale nella gara inaugurale del Triangolare A di Coppa Trinacria attraverso un’ottima prestazione, culminata nell’1-3 finale.

La partita

Prima frazione di gioco abbastanza equilibrata: la Virtus Messina sfiora la rete del vantaggio con Emanuele Cucinotta, che non riesce a finalizzare al meglio l’ottima assistenza del neo tesserato Angelo Bruna. Risponde il Provinciale con Saija, cui conclusione risulta molto schiacciata. Cardile è provvidenziale in ripiegamento alla mezz’ora, ma sugli sviluppi dell’angolo successivo gli ospiti passano con Petralito, che corregge con l’esterno il cross potente di bomber Buscema e porta avanti i suoi. È l’ultima emozione della prima frazione di gioco.

La ripresa inizia con il Provinciale in attacco, nel tentativo di legittimare ed ampliare il vantaggio acquisito nei primi quarantacinque minuti di gioco. La Virtus Messina risponde con Bruna che calcia da posizione ravvicinata, ma Billè sventa la minaccia con un intervento prodigioso. Imbesi è provvidenziale e freddo, vincendo l’1 contro 1 con Buscema all’ora di gioco. Al sessantaseiesimo minuto il Provinciale trova la rete del raddoppio con De Salvo, che raccoglie l’assistenza di Buscema e dai venticinque metri fa partire una traiettoria imprendibile per Imbesi. Passano tre minuti ed il Provinciale cala il tris con Siano. Ad alzare bandiera bianca per la formazione locale ci pensa Simone Rotella, che con un bel colpo di testa la mette sul palo lontano ed inchioda il risultato sul definitivo 1-3.

Situazione negativa in casa giallorossa, che sabato prossima sarà di scena sul campo del Roccalumera Calcio nel tentativo di tornare ad una vittoria che manca dal 20 ottobre.

