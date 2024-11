Calcio, Eccellenza: Gaston Gomez dalla ReggioRavagnese al Bocale

StrettoWeb

“La società comunica che l’attaccante argentino Gaston Gomez non è più un calciatore dell’ Asd ReggioRavagnese. Ringraziamo Gaston per la professionalità dimostrata durante la sua permanenza in amaranto, augurandogli un grosso in bocca al lupo per la sua nuova esperienza che andrà a vivere tra le fila del Bocale”. Così in una nota la ReggioRavagnese comunica la cessione del Bocale di Gaston Gomez.

Contestualmente, ecco la nota del club biancorosso: “Il Bocale Calcio ADMO è lieto di comunicare che il calciatore Gaston Gomez vestirà la maglia biancorossa fino al termine della stagione 2024/2025. Gomez, classe 2002, è un attaccante argentino molto duttile e di grande talento, in grado di occupare con la stessa abilità ogni posizione del reparto offensivo. Longilineo, agile e a tratti imprendibile per i difensori avversari, prosegue in maglia biancorossa la sua esperienza italiana, iniziata qualche mese fa con la maglia del ReggioRavagnese, con il quale ha disputato la prima parte di questa stagione realizzando anche 2 gol in campionato: alla 1^ giornata a Cittanova, all’8^ contro il Rende”.

“Un biglietto da visita incoraggiante per un giovane attaccante che ha compiuto da poco 22 anni, arrivato in Italia da pochi mesi dopo aver incantato a suon di gol il SudAmerica, per ultimo in patria, al Deportivo Roca, e prima ancora in Cile, con la Unión Española de Chile, ultime tappe della ancora breve carriera di questo giovane atleta, che ovunque sia passato ha lasciato il segno con il carisma, la tecnica e i gol”.

