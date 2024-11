Calcio a 5, la Futura torna a casa: voglia di riscatto contro la Lazio

StrettoWeb

La Futura riabbraccia il pubblico amico del Palattinà per una sfida di alto livello. Venerdì 22 novembre, alle ore 19:30, il Palattinà si prepara ad una sfida di A2 Elite di grande fascino: la squadra reggina ospita la seconda forza del torneo, la blasonata S.s. Lazio. Nella memoria dei tifosi bianco-blu è ancora vivo il ricordo del super gol di Alessandro Squillaci nei playoff per la promozione in Serie A.

Dopo la sconfitta di Capurso, dove la Futura ha pagato a caro prezzo le numerose assenze, lo staff tecnico può tirare un sospiro di sollievo: per la sfida contro la Lazio saranno probabilmente disponibili Paolo Scalavino ed Eriel Pizetta. La Futura, proverà a replicare la super vittoria di due settimane fa contro il Giovinazzo, è pronta a dare battaglia.

La Lazio, reduce dalla prima sconfitta stagionale che le è costata il primato in classifica, arriverà a Lazzaro con tanta voglia di riscatto. Tra le fila biancocelesti spiccano giocatori di grande esperienza come Gedson, Pazetti e il portiere Tarenzi, lo scorso anno in A1 con il Pomezia. Lo straniero Nikao è garanzia di qualità, come Lutta, Dal Lago, il capitano Lupi, il pivot Bertinelli (già 6 gol per lui) e Capponi.

Info sul match

Una sfida impegnativa per i calabresi, che dovranno fare affidamento sulla forza del collettivo e sul supporto del pubblico del Palattinà per provare a strappare un risultato positivo. Arbitrano i signori Emilio Viviani di Nocera Inferiore, Andrea Dessi di Oristano con Rolando Chiodo di Catanzaro al cronometro. Il biglietto singolo di accesso alle gare é acquistabile al costo di 5 euro.

Modalità di vendita:

Ritiro il giorno della partita

Presso il Royal Cafè, sito in via Nazionale Lazzaro 117

La gara verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Polisportiva Futura con la telecronaca di Giovanni Mafrici. La replica andrà in onda sulla tv ufficiale del club, Reggio Tv, canale 77, il lunedì successivo alle ore 18.

