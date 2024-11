Calabria: sequestrata cannabis all’interno di una scuola

StrettoWeb

Un quantitativo di cannabis è stato scoperto e sequestrato all’interno di un istituto scolastico a Cirò Marina, nel crotonese, dalla Polizia locale. L’indagine ha preso il via dopo la denuncia della dirigente scolastica Graziella Spinali, che aveva segnalato l’accesso non autorizzato di persone all’interno dell’istituto in orari extra scolastici. Gli agenti della Polizia locale hanno quindi intensificato la vigilanza, effettuando appostamenti mirati che hanno permesso di individuare un sospetto via vai in una specifica area del cortile scolastico. Nel corso di una perquisizione avvenuta la notte scorsa, gli agenti hanno trovato l’involucro con la droga nascosto nel sottotetto di un vano dell’edificio.

“L’operazione – afferma il comandante Salvatore Anania – si inserisce nell’ambito del piano di Sicurezza urbana promosso dal sindaco Sergio Ferrari ed attuato nonostante la maggior parte del personale operi con contratti part-time, ma grazie all’impegno e alla dedizione degli agenti, sono stati raggiunti risultati significativi anche nell’ultimo anno”.

