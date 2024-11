Calabria, quarta tappa del Consorzio per i giorni dell’olio evo experience

StrettoWeb

Quarta tappa per “I giorni dell’Olio – Evo Experience“, calendario di degustazioni organizzato dal Consorzio Olio di Calabria Igp per far conoscere il sapore unico dell’olio calabrese. Venerdì scorso altro bellissimo- e riuscito- appuntamento a Maierato presso Azienda Gabbiano, per degustare l’olio ad Indicazione Geografica Protetta all’interno delle aziende in cui lo si produce. L’Iniziativa, finanziata dal FEASR – PSR Calabria 2014/2020 Misura 3 – Intervento 3.2.1., sta raccogliendo consensi ed apprezzamenti per il coinvolgimento diretto dei produttori.

In ogni appuntamento, i frantoi aprono le loro porte a visitatori e appassionati, offrendo un’esperienza immersiva tra tradizione, cultura e sapori autentici. “Un’occasione unica per incontrare i produttori locali e ascoltare le loro storie. I partecipanti possono approfondire le conoscenze sulle varietà di olive utilizzate e sulle tecniche di coltivazione adottate, apprezzando il lavoro e la passione che si celano dietro ogni bottiglia di olio”, continua a ribadire, tappa dopo tappa, il presidente del Consorzio, Massimino Magliocchi, presente in ogni occasione. Piena soddisfazione, ovviamente, è stata espressa dai partecipanti e dalle aziende che mettono a disposizione, con orgoglio, storie e passioni dell’olio.

