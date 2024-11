Preoccupazione dei presidenti degli Ordini tecnici della Calabria per il nuovo PAI-rischio alluvioni

StrettoWeb

I Presidenti degli Ordini dell’area tecnica della Calabria, inviano una nota al Segretario Generale dell’Autorità di Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, sull’ “Adozione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAl-Cal/L) e delle correlate Misure di Salvaguardia”. Richiesta di proroga dei tempi previsti per le osservazioni al Piano (art.3, delibera CIP n.2 del 24.10.2024), e richiesta di seminari informativi a favore dei professionisti.

La nota, firmata da tutti i Presidenti degli Ordini tecnici della Calabria (Rete delle Professioni Tecniche – Calabria) ed inviata al Segretario Generale dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Meridionale, riguarda la recente adozione del nuovo PAI-rischio alluvioni per la Calabria. I firmatari chiedono un’estensione del periodo concesso per formulare osservazioni al Piano ma anche, l’organizzazione di seminari informativi a favore dei professionisti, in modo da illustrare direttamente le novità del Piano.

Inoltre, i professionisti lamentano tra le righe, che non hanno avuto ancora una risposta alla nota precedente, inviata al Segretario Generale lo scorso Settembre, sempre su questioni inerenti gli strumenti di pianificazione (che contengono errori, non vengono aggiornati da molto tempo e sono di difficile consultazione).

