Calabria, firmata la convenzione tra scuola “Sotto un cielo di…note” ed il conservatorio di Nocera Terinese

Grande Soddisfazione ma anche grande responsabilità ed onore per il direttivo dell’associazione musicale “Sotto un cielo di…note” per l’accordo siglato stamattina presso la direzione del Conservatorio statale di musica “P.I.Tchaikovsky” di Nocera Terinese.

Alla presenza del Direttore del Conservatorio M° VALENTINA CURRENTI e del Presidente dell’Associazione M° EUGENIO TAVERNA, è stato messo nero su bianco un Protocollo d’intesa che permetterà alla sopradetta associazione con sede a Bianchi (CS), ma con Allievi da tutta la valle del Savuto e dai paesi del Reventino, di effettuare i corsi PRE-AFAM e PROPEDEUTICI direttamente in associazione, senza dover seguire le lezioni per forza in istituto.

Grande opportunità

Questa grande opportunità per gli allievi dell’associazione, permetterà quindi a chi vorrà seguire gli studi e i programmi dell’istituto di Alta formazione artistica e musicale, di effettuare i primi anni di corsi (PREAFAM e PROPEDEUTICI) in sede a bianchi con grande risparmio economico, di viaggio e tempo.

Soddisfazione da parte di tutto il direttivo nella persona del Presidente, M° Taverna, che ha dichiarato “Siamo Felici ed onorati di poter rappresentare un istituto statale così importante nel panorama Italiano ma anche Europeo. La nostra associazione vuole essere un “posto” di musica dove chiunque e a qualsiasi età può venire ed approfittare dei Corsi e delle iniziative che l’associazione offre e sviluppa. Poi con questo ulteriore passo in avanti anche gli allievi che vorranno seguire i programmi statali di un Conservatorio, potranno studiare da noi e magari un domani entrare nel favoloso mondo della didattica o della musica in generale.”

Quest’anno l’associazione con sede a Bianchi in via Roma, promuove e propone corsi di: Pianoforte, Tastiere, Chitarra, Canto, Batteria, Tromba, Sassofono, Fisarmonica, Clarinetto, Flauto Traverso, Musica d’insieme e fra poco attiverà anche il corso di Home Recording, Mixing e Mastering quindi un’offerta formativa davvero vasta ed importante che si ingrandisce ancora di più con questa opportunità unica qual è la collaborazione con un istituto statale come il Conservatorio. Il tutto corredato dalla professionalità di maestri diplomati con curriculum di tutto rispetto (M° Talarico A., M° Cassano F., M° Mazza G., M° Caputo C., M° Talarico P., M° Russo A., M° Adamo F.) e manifestazioni ed eventi che hanno già lasciato il segno in alcuni concorsi e manifestazioni nazionali.

Le parole di Taverna

Il Presidente M° Taverna continua: “I nostri piccoli paesi hanno bisogno di associazioni e comitati che tengano accesa la fiamma della cultura e della tradizione per ricominciare a vivere i piccoli borghi con la bellezza e la spensieratezza di un tempo, quindi noi ci impegniamo a fare della musica un elemento fondamentale per il nostro territorio, sapendo che alle nostre spalle abbiamo l’aiuto e la collaborazione di un istituto statele e universale”.

Non possono mancare i ringraziamenti da parte del Presidente: “Il più grande va al conservatorio di Nocera nella persona del Direttore M° currenti che ha accolto subito la nostra domanda e che ci ha subito teso una mano per quanto riguarda le questioni burocratiche, siamo sicuri che questa collaborazione porterà in alto sia il nome della nostra associazione ma anche e soprattutto quello del Conservatorio Tchaikovsky. Altro grande ringraziamento va al M° Francesco Villella, anche lui “biancaro” doc, che insegna e fa anche parte del Consiglio accademico del Conservatorio, e che ci ha fatto da apripista per la domanda e l’interlocuzione fra le parti… Una persona il M° Villella che rappresenta un’eccellenza per quanto riguarda la professionalità del Conservatorio e che è sempre attento alle tematiche del suo paese”.

“Permettetemi – ha affermato ancora Taverna – di ringraziare il mio direttivo, nonché i miei compagni di viaggio che mi aiutano materialmente e consigliano per ogni cosa in associazione, e che fanno anche parte della Band (gli SPIRO) con cui ci divertiamo a suonare in giro: il vice Presidente Luigi Muraca, il segretario Pietro Antonio Mazza e i consiglieri Angelo Mazza e Angelo Perri, senza dimenticare le new entry Alessia Talarico, Mattia Golia e Daniela Presta. Con questo gruppo collaborativo cerchiamo di diffondere la musica nel modo più bello e genuino possibile cercando però sempre l’eccellenza di ogni corso o azione da fare”.

“L’Associazione tutta – ha ricordato ancora il M° Taverna – con maestri, allievi, famiglie e pubblico presenterà ufficialmente questa collaborazione giorno 15 dicembre in piazza Matteotti a Bianchi a partire dalle ore 10:00 in occasione dei mercatini di Natale organizzati dall’associazione Kairos. Sarà presente un nostro InfoPoint con brochure, gadget, immagini, video e tutte le informazioni su corsi e Iniziative dell’associazione. Alle ore 14:30 inizieranno poi le esibizioni degli allievi e dei maestri”.

