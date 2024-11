Calabria, due vite salvate in pochi giorni: il Sindaco di Isola Capo Rizzuto elogia il lavoro dei Carabinieri

StrettoWeb

Il Sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, a nome dell’Amministrazione Comunale e della comunità tutta, si complimenta con la Tenenza dei Carabinieri e col Tenente Emanuele Stefano, sia per il lavoro quotidiano per la difesa del territorio e sia per due straordinari interventi recenti dove hanno dimostrato prontezza, competenza e un profondo senso del dovere.

Nel primo episodio, i Carabinieri sono intervenuti presso un campo sportivo dove una persona aveva accusato un malore improvviso dopo una partita. Grazie alla preparazione e all’utilizzo tempestivo del defibrillatore, i militari sono riusciti a rianimare la vittima, ripristinando le funzioni vitali prima dell’arrivo dei sanitari.

Nel secondo caso, gli stessi militari hanno scongiurato un gesto estremo, intervenendo in una situazione delicata e complessa. Superando ostacoli fisici e mantenendo il sangue freddo, sono riusciti a mettere in salvo una persona in pericolo, rassicurandola e consentendo il trasferimento verso strutture di cura adeguate. Questi episodi sono motivo di orgoglio per tutta Isola di Capo Rizzuto e sottolineano l’importanza del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine al servizio della cittadinanza.

