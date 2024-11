Calabria, Cannizzaro: “felici per la ricandidatura di Roberto Occhiuto”

StrettoWeb

“Il Presidente Occhiuto, invogliato dalle manifestazioni di stima e d’incoraggiamento da parte degli alleati, ha confermato la sua ricandidatura alla presidenza della Regione. E noi ne siamo felici“. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione a Lamezia Terme dell’iniziativa “Radici. Perché Forza Italia é territorio”.

“Lo davo per scontato – ha aggiunto Cannizzaro – e credo che anche gli amici alleati la pensino come me. Roberto Occhiuto è uno dei migliori presidenti di Regione che l’Italia ha in questo momento, il migliore di Forza Italia senza ombra di dubbio. È chiaro anche che i risultati arrivano perché c’è un gioco di squadra. E la squadra è formata anche da Fratelli d’Italia, dagli amici della Lega, da Noi Moderati e da tante altre forze che si stanno aggregando perché pensano che questo centrodestra rivincerà. Ed io di questo sono assolutamente certo. Ancora con Occhiuto, quindi, per dare continuità a questa narrazione della Calabria, che non ha precedenti nella storia di questa regione”.

