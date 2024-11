In Calabria il bando per 2 borse di studio alla memoria delle vittime del lavoro, “in ricordo di Salvatore Cucé”

StrettoWeb

Lunedì 2 dicembre, il plesso “San Martino” di la Mucone (Acri), facente parte dell’Istituto comprensivo “Beato F.M. Greco – S. Giacomo” di Acri, sarà il palcoscenico di un’importante iniziativa promossa dalla Fillea Cgil Calabria, che presenterà il bando di concorso per delle borse di studio dedicate al ricordo delle vittime sul lavoro. Un’azione che pone in primo piano la sicurezza sul lavoro, un tema di primaria rilevanza sociale e culturale.

Le borse di studio, destinate a studenti che rappresentano i lavoratori di domani, hanno come obiettivo principale quello di stimolare una riflessione profonda sulla prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro. Questo tipo di iniziativa si inserisce in un più ampio impegno sociale da parte della Fillea Cgil Calabria per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e sul rispetto delle normative lavorative. La Fillea Cgil Calabria, infatti, insieme ad alcune associazioni operanti sul territorio, ha già presentato in alcuni istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Trebisacce e di Cotronei, e nell’istituto comprensivo di Roccabernarda, tre bandi, sempre incentrati sul tema della sicurezza del lavoro.

Le borse di studio messe a concorso negli istituti di Cotronei e Roccabernarda sono dedicate a Salvatore Cucè, il lavoratore calabrese che, nella notte tra il 6 e il 7 febbraio 2023, perdeva la vita in un cantiere di una galleria della linea ferroviaria del Terzo Valico tra Piemonte e Liguria.

Le parole del segretario generale della Fillea Cgil Calabria

“Con l’assegnazione di queste borse di studio intendiamo” ha dichiarato il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, “patrocinare un progetto finalizzato alla promozione della tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di vita, di studio e di lavoro, favorendo in ambito scolastico un’attività non solo educativa, ma anche preventiva, indirizzata nei confronti dei giovani di oggi, cittadini e lavoratori di domani”.

Affermare l’importanza di un’educazione non solo teorica, ma, e soprattutto, narrativa, è il punto centrale di un messaggio che si vuole trasmettere ai giovani. “Con il conferimento di queste Borse di Studio vogliamo ricordare soprattutto ai giovani, che la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro va nutrita e coltivata”, ha concluso il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre.

