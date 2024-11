Calabria, aggredisce e picchia un invalido per rapinarlo: arrestato

StrettoWeb

Aggredisce e picchia un invalido civile per rapinarlo del marsupio contenente del denaro. E’ accaduto in pieno centro a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, dove i carabinieri del Reparto radiomobile hanno arrestato un giovane di nazionalità marocchina con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo, senza fissa dimora e in città in questo periodo ospitato da alcuni connazionali, avrebbe preso di mira un invalido civile di mezz’età e, dopo averlo scaraventato a terra, lo avrebbe picchiato violentemente lasciandolo in stato di semi-inconscienza per poi strappargli il marsupio che la vittima indossava a tracolla con all’interno soldi e documenti.

Sono stati alcune persone che hanno assistito ai fatti ad allertare i carabinieri che, sulla base delle testimonianze fornite dai presenti sulle caratteristiche somatiche e l’abbigliamento hanno individuato e bloccato l’aggressore nei pressi di una stazione di servizio. Una volta immobilizzato e perquisito il giovane, trovato in possesso del marsupio, è stato accompagnato in caserma dove, grazie alle operazioni di fotosegnalamento, si è riusciti ad identificarlo e a scoprire che a suo carico, di recente, era stato emesso un ordine di espulsione del territorio nazionale. Alla vittima dell’aggressione, che ha riportato una serie di lesioni al volto e in altre parti del corpo, i carabinieri hanno restituito il marsupio con i soldi e i documenti.

