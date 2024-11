Brancaleone, celebrata anche quest’anno la festa nazionale degli alberi

StrettoWeb

Celebrata anche quest’anno la festa nazionale degli alberi a Brancaleone, l’iniziativa della Pro Loco di Brancaleone che ha organizzato una piantumazione di alberi da frutto presso il Parco Archeologico Urbano di Brancaleone Vetus che ha visto la partecipazione di Associazioni, Scuole, Istituzioni e cittadini presenti all’evento. C’erano le delegazioni dell’ A.N.P.A.N.A – G.E.P.A. di Brancaleone, l’AVIS di Brancaleone, la F.i.d.a.p.a. distretto sud-ovest Brancaleone, e la Scuola Materna la Coccinella con i genitori dei bambini presenti che hanno partecipato con grande entusiasmo all’evento pubblico, con canti e poesie dedicate agli alberi. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Brancaleone.

Quest’anno sono state messe a dimora 6 alberi da frutto, rispettivamente; 2 Albicocchi donati dall’ Associazione Italia Nostra Sezione Paolo Orsi Soverato – Guardavalle, 2 Mandorli e 2 Ciliegi che sono stati messi a dimora in una proprietà privata adiacente alla piazza della chiesa del Sign. Zampaglione, che ha accolto e sposato il progetto di creare un viale fiorito quando le piante cresceranno e in primavera sbocceranno i coloratissimi fiori che renderanno l’accesso al borgo di Brancaleone Vetus un vero e proprio scorcio da ammirare. Uno degli albicocchi é stato dedicato alla memoria di Artan cittadino di Brancaleone scomparso prematuramente pochi giorni fa e al quale il suo ricordo viene suggellato con questo gesto simbolico ma importante.

In otto anni, sono circa 75 gli alberi che su iniziativa della pro loco sono state messe a dimora sul territorio comunale, iniziative legate non solo a questa giornata sempre più partecipata e coinvolgente, ma anche durante il resto dell’anno. Non è mistero infatti che l’Associazione è impegnata attivamente su più fronti, fra i quali l’educazione e la sensibilizzazione sui temi ambientali che riguardano anche il processo di rigenerazione urbana e riqualificazione del sito archeologico e rupestre di Brancaleone Vetus.

La Pro Loco di Brancaleone nelle parole del Presidente Carmine Verduci ha rivolto un ringraziamento anche la Cooperativa Zante di Brancaleone e tutti i soci che hanno collaborato a rendere speciale l’iniziativa.

Anche la scuola dell’infanzia statale di Brancaleone che accoglie oggi 30 bambini ha celebrato questa importante giornata con la piantumazione di 2 alberi da frutto nel giardino della scuola alla presenza del Presidente della Pro Loco, che ha piantumato insieme ai bambini questi due nuovi esemplari di alberi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.