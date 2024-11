Bocale Calcio per il sociale: il riepilogo di tutte le attività di questo 2024

StrettoWeb

Il Bocale Calcio Admo, che mi onoro di rappresentare nell’ambito del terzo settore della nostra città ed in modo particolare in tutte quelle che sono le attività collegate al mondo della devianza minorile, tira un bilancio positivo per le tutte le attività che la squadra del Presidente Cogliandro durante il 2024 ha attenzionato.

Ed in aggiunta, per questo fine anno, sono stati già stati organizzati altri momenti importanti come la giornata di visite gratuite con professionisti del nostro ospedale, la giornata del 25 novembre contro il femminicidio, la visita durante le vacanze natalizie presso il reparto di pediatria del nostro Gom.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.