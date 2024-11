Bocale Calcio, paura Druetto nel derby: colpo alla testa e trasporto in ospedale. Le condizioni

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio Admo comunica le condizioni del portiere Franco Druetto, protagonista di uno scontro molto duro contro un avversario nel match odierno. Il portiere dopo aver subito un colpo alla testa è stato trasportato al GOM di Reggio Calabria dove ha ricevuto 5 punti di sutura. Tanta paura ma un grande sospiro di sollievo per quanto accaduto. La società ringrazia inoltre anche lo staff di ASD ReggioRavagnese 1960 per essere intervenuto tempestivamente in soccorso del calciatore. Portierone ti aspettiamo presto in campo”.

Così in una nota il Bocale Calcio informa circa le condizioni di Druetto, portiere proveniente dalla Reggina. Oggi, nel corso del derby reggino di Eccellenza contro il ReggioRavagnese – vinto 0-3 da questi ultimi – l’estremo difensore ha subito un colpo alla testa dopo uno scontro, rimanendo a terra privo di sensi. Poi, dopo i soccorsi e una grande fasciatura alla testa, si è ripreso e rimesso in piedi, venendo trasportato in ospedale, dove ha ricevuto 5 punti.

