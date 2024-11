Basket mercato, Rende firma l’argentino Santiago Beyrne

StrettoWeb

Sintegra Rende annuncia la firma dell’argentino Santiago Beyrne, 20 anni, 192 cm d’altezza. Il sudamericano, di formazione italiana, è un prodotto della Varese Academy con la quale ha giocato in serie C ed under 19 d’eccellenza. Vanta anche presenze in B interregionale con Sette laghi e nella Fulgor di Omegna. Il nuovo acquisto farà coppia con l’esperto Simone Ginefra in regia: in Calabria trova l’altro argentino Juanito Baquero.

“È un ragazzo messo bene fisicamente, difende forte ed ha la priorità di aiutare Simone nell’organizzazione del gioco”, spiega il coach Carbone. Beyrne prende il posto dell’italo cubano Daniel Morales che s’è accasato nei giorni scorsi, in serie C, nel Cus Foggia. Nel frattempo sono ripresi gli allenamenti in vista della prossima gara interna contro Matera. L’ambiente biancorosso spinge per tornare alla vittoria tra le “mura” amiche con il supporto, incessante del tifo locale.

