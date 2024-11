Basket, la Sintegra Rende ospita il fanalino di coda Barcellona

StrettoWeb

Dopo il passo falso di giovedì contro il Marigliano (70-68 per la squadra campana, con coach Carbone molto adirato per non aver chiuso la partita a proprio vantaggio, nonostante le possibilità), Sintegra Rende vuole riprendere subito cammino sportivo della stagione. Alle 18, al pala funzionale di Quattromiglia arriva la “Next casa real estate Barcellona” che è fanalino di coda, per il momento, della classifica. Si tratta dell’undicesima giornata del girone d’andata del campionato interregionale. Il Costo del biglietto è di 5 euro. Si ricorda inoltre che l’ingresso per gli under 18 è invece gratuito.

Le parole del coach Pierpaolo Carbone: “Abbiamo completamente regalato una partita all’avversario. Siamo già proiettati alla partita di domenica. Dobbiamo farci trovare pronti per riscattare la prestazione precedente e cercare di dare continuità ai risultati verso il nostro obiettivo. La squadra gioca a fasi alterne e ciò comporta l’allontanamento dalle zone alte della classifica”.

La B femminile invece gioca sabato, alle 19,30, al palazzetto “G. Piccolo” contro la Nextra Napoli woman basketball per la settima giornata del girone d’andata del campionato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.