La Besidetech Rende comunica che, previo accordo consensuale, Ciro Cardinale non ricoprirà più il ruolo di head coach per il prosieguo della stagione 2024/25 di Serie B Femminile. La società ringrazia Ciro “per il lavoro svolto sino ad ora ed augura un in bocca al lupo per le prossime esperienze sportive”.

La squadra sarà affidata a Vincenzo De Marco che finora ha ricoperto il ruolo di assistant coach. Le rendesi, nel corso dell’ultimo match, hanno ceduto il passo in casa contro Bari per 65-67.

