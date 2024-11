Basket, Catanzaro diSintegra Rende: il derby calabro finisce 96-69

StrettoWeb

Niente da fare per la squadra biancorossa allenata da Pierpaolo Carbone. “Partita tutta in salita e iniziata male…“, ha commentato il coach calabrese. 96-69 il risultato finale al Palagiovino di Catanzaro e nessuna attenuante per la Sintegra. Durante la partita, il Basket Academy Catanzaro ha raggiunto un vantaggio di ben 32 punti, dimostrando una superiorità indiscutibile. Inoltre, la squadra di casa ha realizzato 13 tiri da tre punti, mentre la squadra rendese ne ha segnati solo 5.

Solo nel terzo periodo, la Sintegra Rende ha cercato di recuperare terreno, ma Catanzaro ha mantenuto il controllo portando il punteggio a 70-49. Juan Ignacio Baquero è stato il miglior marcatore per la squadra allenata da coach Carbone, mettendo a segno 20 punti grazie a una performance impeccabile ai tiri liberi. Assenza importante quella di De Angelis. Attenzioni puntate, da subito, alla ripresa degli allenamenti ed alla prossima gara di campionato per allinearsi, immediatamente, agli obiettivi di stagione.

Tabellini Catanzaro-Sintegra Rende 96-69

Catanzaro: Agbortabi 9, Canestrari, Carpanzano 8, Procopio 7, Annese 9, Sabbatino 7, Sipovac 8, Calabretta, Fomba 2, Tamulevicius 22, Battaglia 14, Babilodze 10. All.: Procopio

Sintegra Rende: Gatta 14, Madrigrano, Montemurro ne, Lucadamo 8, Ginefra 3, Shvets’ 4, Ballati 10, Tartamella 8, Baquero 20, Guido 2, De Angelis ne. All. Carbone

Arbitri: Beccore e Shamsaddinlou di Messina

Parziali: 24-13; 28-16; 18-20

