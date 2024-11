Basket in Carrozzina, la Reggio BiC si prepara alla trasferta contro Treviso

StrettoWeb

La Farmacia Pellicanò Reggio BIC si prepara per il prossimo importante appuntamento di campionato, che la vedrà impegnata in trasferta contro Treviso. La partita, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 16 novembre 2024 alle ore 15. Nonostante Treviso stia attraversando un momento difficile di risultati e classifica, la squadra veneta ha recentemente effettuato nuovi innesti e non è, assolutamente, da sottovalutare. La Farmacia Pellicanò Reggio BIC è ben consapevole delle difficoltà del match e ha affrontato la settimana di allenamento con grande determinazione, preparandosi a mante-nere l’intensità che ha caratterizzato le ultime prestazioni, culminate in tre vittorie consecutive contro squadre di alto livello.

“Non prenderemo sotto gamba nessuno, è un campionato di Serie A”, ha dichiarato il bulgaro Ivanov. “Noi andremo a giocarcela con tutti per vincere, e senza paura affronteremo ogni avversario. Siamo determinati a mantenere alto il nostro livello di gioco e a continuare a dare il massimo”. La Farmacia Pellicanò Reggio BIC è pronta, dunque, ad affrontare la sfida con coraggio e determinazione, desiderosa di proseguire sulla strada dei successi. La squadra e lo staff confidano nel sostegno dei propri tifosi, che seguiranno la gara con passione anche a distanza.

