Bagnara, pronta la 30ª edizione del Premio Mia Martini

In un clima Natalizio, il 4, 5, 6 e 7 dicembre, Bagnara ospiterà la fase conclusiva del Premio Mia Martini 2024. La macchina organizzativa della XXX edizione, sta lavorando per mettere a punto l’evento. In un clima festoso e canoro, giungeranno da ogni parte della penisola tante persone come di consueto, per seguire l’evento nato per ricordare la grande Mia.

Sarà un edizione diversa dalle altre, in quanto gli autori stanno mettendo a punto, una formula diversa delle passate edizioni, sotto la guida del regista Nino Romeo e del direttore artistico Franco Fasano. Quattro appuntamenti di canto e di musica. Giovani talenti, ed artisti affermati saliranno sul palcoscenico del palatenda di piazza municipio per donarsi con la loro voce nel ricordo della grande artista figlia di Bagnara Calabra.

La progettazione e la realizzazione della scenografia è stata affidata allo scenografo Mario Carlo Garrambone, che da molti anni, crea le scene dell’evento. Saranno 60 gli artisti delle varie sezioni che si contenderanno il prestigioso premio, per la sezione Nuove Proposte, Una Voce per Mimì, Evergreen, Emergenti, la sezione riservata alle case discografiche.

Per quanto riguarda la conduzione sarà una staffetta: le prime due serate 4/5 dicembre, condurrà il poliedrico Savino Zaba, la terza e quarta serata, sarà a fare gli onori di casa la splendida Veronica Maia, a fianco due super disturbatori: Mago Gabriele e Endy Bellotti. Tanti saranno gli ospiti delle 4 serate. I primi nomi ufficializzati sono: Fausto Leali, Lucilla, Gemelli di Guidonia, Simona Molinari, tutti nomi di grandi artisti e non è finita qui.

Attraverso il premio Bagnara e la Calabria ricorda e tramanda alle nuove generazioni la grande Mia. “Crediamo in questo progetto e nella forza di aggregazione e ricordo”, afferma Nino Romeo ideatore ed organizzatore de premio. “A goccia a goccia si fa il mare, tutti Insieme, istituzioni e semplici cittadini attorno al premio Mia Martini, possiamo riuscire a far cresce e promuovere il territorio“.

