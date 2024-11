Azzurro Donna Calabria: scelte le nuove segretarie comunali | NOMI

StrettoWeb

“Continua l’organizzazione capillare di Azzurro Donna Calabria in tutta la regione. Si aggiungono alle tante segretarie comunali, Monica Quaranta, segretaria comunale di Catanzaro. Katia Ventura nominata segretaria a Pietrapaola (CS), Pinuccia Frangipane a Sellia Marina, Isabella Sganga a Cerenzia, Alessia Burdino a Girifalco e, poi Jole Le Peradi Catanzaro, responsabile per le politiche sociali di Azzurro Donna Calabria e, Chiara Zizza di Crotone responsabile della Imprenditoria femminile“.

È quanto dichiarato da Maria Josè Caligiuri, Segretario regionale Azzurro Donna Calabria e Responsabile per le Politiche Femminili di Forza Italia per il Sud.

“Sono soddisfatta, perché sono tante le donne, che si stanno avvicinando al nostro movimento, condividendo in pieno il nostro progetto e, il nostro modus operandi. Abbiamo sempre affrontato e lo faremo anche in questo mese di novembre, con momenti di sensibilizzazione, che si terranno in vari comuni calabresi, l’annosa problematica per l’eliminazione della violenza sulle donne. Già in passato, abbiamo dato un ottimo e fattivo contributo, affinché la Calabria si dotasse di uno strumento importantissimo ossia, “l’Osservatorio Regionale contro la violenza alle Donne”, che oggi esiste“, aggiunge Caligiuri.

“E, non abbiamo mai perso di vista la disabilità. Oggi, infatti, molti Comuni calabresi, hanno approvato con delibera di Consiglio Comunale o con modifica del regolamento, l’istituzione del garante per la tutela dei diritti della disabilità. Un percorso questo, iniziato nell’anno 2017, perché siamo sempre state convinte, che bisogna guardare sempre con attenzione alle persone più fragili, non basta parlarne, se alle parole non seguono i fatti. E, qualche giorno fa, Azzurro Donna Catanzaro, ha organizzato un evento sulla prevenzione del tumore al seno, che si è tenuto nella cittadella regionale.

Da questo evento, è nato un rapporto di collaborazione con la Breast Unit dell’Ospedale di Catanzaro, rivolto a potenziare l’intero territorio calabrese nelle campagne di screening, quindi una risposta in tema di prevenzione a 360 gradi. Colgo l’occasione di ringraziare tutte le componenti di Azzurro Donna Calabria, per il loro smisurato impegno nella nostra cara Calabria“, conclude Caligiuri.

