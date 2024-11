Avviata indagine per misurare il livello di qualità dei servizi del comune di Reggio Calabria: possono partecipare tutti i cittadini

StrettoWeb

Al fine di migliorare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani è disponibile, sul sito iopartecipo.reggiocal.it, il questionario per la rilevazione del livello di soddisfazione dell’utenza. Attraverso la rilevazione della qualità percepita, customer satisfaction, l’utente (sino al 30 novembre 2024) potrà partecipare all’indagine esprimendo il proprio gradimento e, quindi, concorrere nella definizione dei fattori e del livello di soddisfazione nella fruizione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a Reggio Calabria.

La misurazione della qualità rientra tra le azioni previste dall’Amministrazione comunale per la rilevazione della customer satisfaction. Si tratta di una funzione fondamentale e strategica che, in una logica di miglioramento continuo, permette di verificare il livello di efficienza ed efficacia del servizio. Per questa via, è possibile rilevare lo scostamento esistente tra i risultati della gestione e il grado di utilità effettivamente percepita dal pubblico.

Per tali motivi l’Amministrazione è impegnata periodicamente a misurare la qualità del servizio percepita; una sistemica funzione di ascolto dell’utenza nonché leva per favorire al proprio interno la cultura della misurazione, del miglioramento e (in un’ottica di trasparenza) a diffonderne i risultati.

I dati sulla misurazione della qualità assumono dunque una duplice finalità: valutazione della performance del servizio erogato ed individuazione degli elementi utili per migliorarne l’erogazione; con l’obiettivo di accrescere costantemente il livello di soddisfacimento dell’utenza.

La compilazione del questionario per la partecipazione all’indagine sulla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani è anonima ed è disponibile, sino al 30 novembre 2024, sul sito iopartecipo.reggiocal.it

