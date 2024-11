Un autogol e Savona, la Juventus brilla senza subire: 0-2 all’Udinese e a aggancio all’Inter | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dopo due pareggi consecutivi, con 6 reti fatte e 6 reti subite tra Inter e Parma, la Juventus torna sugli standard delle prime partite stagionali: punteggi più ristretti, nessun gol subito, soprattutto 3 punti in tasca. I ragazzi di Thiago Motta passano 0-2 sul difficile campo dell’Udinese in cui, nelle 5 gare disputate fin qui dai friulani, erano arrivate 4 vittorie e una sola sconfitta contro l’Inter.

Proprio come accaduto contro i nerazzurri, un’incertezza di Okoye apre le marcature (autogol) al 19′. Al 37′ il baby Savona, nota lieta di questo inizio di stagione per la ‘Vecchia Signora’, firma il raddoppio che mette in ghiaccio la gara. Cleen sheet per Di Gregorio, il primo nel post infortunio di Bremer. Ancora a secco Vlahovic, unica nota stonata di una partita che porta in dote 3 punti e permette alla Juventus di agganciare l’Inter a quota 21 punti in classifica al secondo posto.

Risultati 11ª Giornata Serie A

Bologna-Lecce 1-0

Udinese-Juventus 0-2

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Torino-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Venezia

Empoli-Como

Parma-Genoa

Lazio-Cagliari

Classifica Serie A

Napoli 25 Inter 21 Juventus 21 Atlanta 19 Fiorentina 19 Lazio 19 Udinese 16 Bologna 15* Milan 14* Torino 14 Roma 13 Empoli 11 Parma 9 Verona 9 Como 9 Cagliari 9 Monza 8 Venezia 8 Lecce 8 Genoa 6

* Una partita da recuperare

Programma 12ª Giornata Serie A (7-8-9-10 novembre)

Genoa-Como

Lecce-Empoli

Venezia-Parma

Cagliari-Milan

Juventus-Torino

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Verona

Roma-Boologna

Monza-Lazio-

Inter-Napoli

