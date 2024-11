L’attore reggino Valerio Aulicino all’AR.MA Teatro di Roma con “Tonfa”

StrettoWeb

Una rappresentazione spregiudicata della violenza e del controllo nella società moderna. Il palcoscenico di AR.MA Teatro si prepara a ospitare Tonfa, uno spettacolo teatrale crudo e provocatorio, che getta una luce disturbante e ironica sul mondo della violenza istituzionalizzata e sui suoi protagonisti. Scritto e diretto da Francesco Bazzurri e interpretato dall’attore Valerio Aulicino, Tonfa sarà in scena il 15 e 16 novembre alle ore 21 e il 17 novembre alle ore 18.

Il protagonista di questa rappresentazione è un poliziotto antisommossa, accompagnato dal suo inseparabile tonfa, il manganello di origine nipponica usato dalle Forze dell’Ordine. In un monologo serrato e dal ritmo incalzante, il poliziotto racconterà la sua storia e quella del suo “compagno di battaglie”, personificato come un alter ego cupo e animoso, il simbolo della sua duplice identità. Con il tonfa, infatti, ha affrontato le battaglie più estreme, dagli scontri con gli ultras alla guerriglia urbana del G8 di Genova, dalle lotte con i No TAV fino ai conflitti di piazza più recenti, passando attraverso episodi controversi di “eccesso di zelo”.

Tra umorismo nero e una riflessione amara e tragicomica, Tonfa si addentra nei meandri di una vita segnata dall’uso della forza. Il testo scava nella psicologia di un uomo che convive con il proprio lato oscuro, mostrando senza filtri i suoi conflitti interiori, le sue visioni dissacranti del mondo, e un futuro distopico di sorveglianza e controllo. Tonfa è più di una denuncia o di un’inchiesta sulla violenza: è una rappresentazione complessa e controversa che invita il pubblico a riflettere sulle contraddizioni della società e sulla sottile linea che separa giustizia e abuso.

Tonfa è un’esperienza teatrale intensa, che non lascia indifferenti e che vi spingerà a confrontarvi con domande scomode e riflessioni profonde sulla società contemporanea.

Valerio Aulicino, attore reggino, nasce a Reggio Calabria nel 1988. Frequenta la formazione accademica in recitazione per 3 anni all’accademia Nazionale del Dramma Antico INDA di Siracusa, diplomandosi e dove si perfeziona crescendo e maturando il suo talento artistico, raggiungendo traguardi soddisfacenti. Con l’esperienza delle tragedie greche ha potuto misurarsi con attori e registi di grande spessore artistico esibendosi in Elettra di Euripide per la regia di Paolo Magelli, e di un secondo spettacolo “Così è e vi pare” di Pirandello per la regia di Flavia Giovannelli.

Collabora poi con la messa in scena delle tragedie greche al teatro antico di Siracusa con L’Orestea “Verso Argo” per la regia di Manuel Giliberti, Alcesti per la regia di Cesare Lievi, Fedra per la regia di Carlo Cerciello, Coefore e Eumenidi per la regia di Daniele Salvo. Dopo la sua formazione approda a Roma pronto a calcare le scene dei teatri. Oggi dopo un periodo di pausa rientra con nuovi progetti in collaborazione con l’Arma teatro di Roma. Il primo progetto inizia con il debutto in scena proprio a Novembre con uno spettacolo intenso, scritto e diretto dal regista Francesco Bazzurri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.