ATP Finals, Sinner spazza via Fritz: secondo successo a Torino

Due su due per Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino. Il tennista numero 1 al mondo bissa il successo all’esordio contro De Minaur e raccoglie la seconda vittoria del torneo dei Maestri superando Taylor Fritz, americano numero 5 del ranking mondiale maschile.

Per Jannik Sinner il successo arriva in 1 ora e 41 minuti di gioco, distribuiti su due set vinti entrambi con il punteggio di 6-4. Nel primo set fila tutto liscio fino al 3-3. Bravo Sinner a evitare una palla break nel game successivo in cui difende il 4-3. Fritz ne disinnesca addirittura 4 per conservare il turno di servizio del 4-4. Sinner blinda il 5-4 in battuta e trasforma la prima palla break del match che equivale al set point del 6-4.

Copione simile nel parziale successivo con solo una palla break che Sinner non capitalizza al sesto game. Parità fino al decimo gioco: entra la seconda palla break del set, nuovamente a favore di Sinner, nuovamente coincidente con il set point (6-4) che vale anche il match. Sinner è primo nel suo girone con 2 punti davanti a Fritz e Medvedev a quota 1, ultimo De Minaur a 0. Nell’ultima sfida del girone Sinner affronterà Medvedev.

